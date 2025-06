Ucraina: nuovo massiccio attacco russo. Almeno cinque vittime

È di almeno 5 morti e oltre 20 feriti il bilancio degli attacchi russi sulle città ucraine di Kharkiv e Kherson. Intanto è ancora stallo sul fronte diplomatico con il presidente Trump che non esclude nuove sanzioni alla Russia

Marco Guerra – Città del Vaticano



Un attacco senza precedenti, così sindaco di Kharkiv, città nel nord-est dell’Ucraina, ha definito i raid russi di questa notte, con droni e missili, sul secondo centro urbano più grande del Paese, aggiungendo che sono stati colpiti tre edifici residenziali. Filmati mostrano diversi piani di uno di questi palazzi in fiamme.

Oltre 600 missili in meno di 48 ore

Il bilancio a Kharkiv è di tre morti, mentre altre due vittime, sempre a causa di bombardamenti russi, si registrano a Kherson, nel sud. In totale, la notte scorsa, sono stati lanciati 215 tra missili e droni russi. Attacco che arriva a poco più di 24 ore dai raid di giovedì sera, considerati tra i più massicci dall’inizio del conflitto, in cui Mosca ha utilizzato 407 droni e 45 missili. Secondo gli osservatori si tratta della risposta di Putin ai raid ucraini sugli aeroporti militari russi.

Trump non esclude sanzioni

Parlano quindi le armi, mentre fatica la diplomazia. Rivolgendosi ai giornalisti sull’Air Force One, il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che imporrà ulteriori sanzioni contro la Russia "se necessario" e che spera che la guerra non diventi nucleare. Il presidente Ucraino Zelensky scrive su Telegram che Putin sta guadagnando tempo per continuare a fare la guerra. Intanto il governo di Kyiv lavora per un incontro tra Trump e Zelensky a margine del G7 in Canada. Il Cremlino, dal canto suo, sottolinea che il conflitto in Ucraina è una questione esistenziale e di sicurezza per la Russia.