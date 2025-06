Ucraina, intensi raid russi su Kiyv. Nuove vittime e feriti

Non accenna a placarsi lo scontro sul campo nel cuore dell’Europa, mentre il presidente Usa Trump ammette che fermare questa guerra è molto difficile, ma tentenna su nuove sanzioni a Mosca. Pressioni che, invece, l’Unione europea ha già messo in agenda

Paola Simonetti – Città del Vaticano

Una raffica di droni russi ha colpito Kiyv nella notte prendendo di mira diversi distretti della capitale ucraina; almeno 4 i morti e 20 feriti. A renderlo noto il sindaco della città, Vitalij Klitschko, che cita fonti mediche locali. I raid hanno danneggiato edifici residenziali e infrastrutture, provocando l’interruzione dell'energia elettrica in diversi quartieri. Molti i cittadini che si sono riparati nei rifugi. Missili da crociera russi sono stati segnalati in direzione ovest nelle regioni di Vinnytsia, Khmelnytsia, Leopoli e Ternopil. Sette droni ucraini in volo verso Mosca sono stati, invece, abbattuti dalla contraerea russa.

Cammino diplomatico in salita

Leggi Anche 05/06/2025 Colloquio Putin-Trump, il Cremlino annuncia ritorsioni per i raid ucraini Con un colloquio telefonico di un'ora e un quarto il presidente russo ieri si è confrontato anche con l'omologo degli Stati Uniti, al termine del quale l’inquilino della Casa ...

Si intensificano, dunque, i combattimenti a pochi giorni dalle trattative russo-ucraine di Istanbul, concluse senza esito dopo le dure richieste di Mosca a Kiyv e dopo i recenti sforzi diplomatici che hanno visto le conversazioni del presidente russo, Vladimir Putin con Papa Leone XIV e il presidente statunitense, Donald Trump a cui il capo del Cremlino aveva annunciato una dura risposta agli attacchi ucraini contro le basi dell'aeronautica russa. La posizione di Mosca, sul fronte diplomatico, è stata ribadita in questi giorni con una serie di dinieghi: nessuna tregua, nessun vertice con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

La posizione di Trump

Leggi Anche 03/06/2025 Attacchi russi a Sumy e Kharkiv. I Servizi ucraini colpiscono il ponte di Crimea Ancora guerra in Ucraina: attacchi russi a Sumy e Kharkiv, mentre gli 007 ucraini colpiscono per la terza volta il ponte di Crimea. Intanto sul fronte delle trattative, dopo la ...

Lo stesso Trump, nelle ultime ore, ha ammesso la grande difficoltà per la risoluzione di questo conflitto, dichiarandosi pronto a reagire al momento opportuno: se nulla cambierà “saremo molto duri. Potrebbe essere nei confronti di entrambi i Paesi”. Il capo della Casa Bianca mostra però ancora qualche riserva nell’adottare sanzioni contro Mosca, lasciando intendere di metterle in conto, senza dare però alcuna scadenza di attuazione. Su questo fronte una sollecitazione al presidente Usa è giunta dal cancelliere tedesco Fredrich Merz, che ha esortato Trump a seguire la posizione dell’Ue, che sta "preparando il diciottesimo pacchetto di sanzioni" contro la Russia – ha sottolineato Merz-. Chiediamo agli americani di fare altrettanto".