Almeno 14 morti per gli attacchi russi su Kyiv. Zelensky ospite del G7

È di 14 morti e almeno 40 feriti il bilancio degli attacchi notturni condotti dalle forze armate russe sulla capitale ucraina Kyiv. Attacchi lanciati con missili balistici e droni che hanno colpito obiettivi civili in tutta la città. Lo riferiscono i media locali, precisando che 30 feriti sono stati ricoverati in ospedale. Oggi il presidente Zelensky dovrebbe arrivare in Canada, per partecipare al G7 come ospite

Marina Tomarro - Città del Vaticano

Un'altra notte difficile per Kyiv. Un altro attacco, con missili balistici e droni russi, altri feriti, case distrutte, dolore e ansia. La ricerca di persone sotto le macerie continua. E sui luoghi colpiti, ci sono soccorritori, medici, polizia, volontari. Lo scrive sui social il comandante dell'amministrazione militare di Kyiv, descrivendo quello che hanno vissuto questa notte, nella capitale ucraina. Il bilancio è quello di 14 morti e 40 feriti.

Trump: l’Europa sanzioni per prima la Russia

Intanto non mancano le reazioni internazionali. Occorre "andare molto oltre con le sanzioni" contro la Russia. Così il presidente francese Emmanuel Macron a margine del summit del G7 parlando della questione ucraina. E anche il presidente americano Donald Trump, rispondendo ai giornalisti al termine di un bilaterale con il premier britannico Starmer, ha commentato sul pressing dell'Europa per aumentare le sanzioni alla Russia: "L'Europa lo chiede ma ancora non lo ha fatto, lo facciano prima loro. Le sanzioni costano molti soldi, miliardi e miliardi di dollari", ha detto Trump.

In Austria Zelensky ha incontrato l'omologo Van der Bellen

L'Austria potrebbe operare come mediatore fra Russia e Ucraina per il rimpatrio dei minorenni deportati in Russia durante la guerra, lo ha reso noto il presidente Volodymir Zelensky in visita a Vienna, dopo un incontro con il presidente austriaco Alexander Van der Bellen. "Ci sono state – ha scritto Zelensky su un post - discussioni sostanziali sulla necessità di sanzioni aderenti e davvero pesanti contro la Russia nel 18esimo pacchetto di sanzioni dell'Ue, sui possibili sforzi di mediazione dell'Austria per contribuire al rientro dei bambini ucraini deportati dalla Russia, e sulla disponibilità dell'Austria di offrire una mediazione dignitosa per incontri con i russi". Intanto oggi è previsto il suo arrivo al G7 canadese, dove è stato invitato come ospite, in occasione della sessione dedicata ad "Un'Ucraina forte e sovrana". Il presidente ucraino sarà accolto dopo il vertice dalla comunità ucraina a Calgary. A margine del G7 Zelenskyj incontrerà Donald Trump. Probabile incontro anche con il presidente brasiliano Lula.