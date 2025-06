Sudan, padre Luke ultima vittima di una guerra dimenticata

Papa Leone XIV ieri all'Alngelus ha pregato per padre Luke Jumu, parroco di El Fasher, ucciso da un bombardamento: il Paese africano da oltre 2 anni è teatro di un sanguinoso conflitto tra esercito di Khartoum e paramilitari. La città è la capitale del Nord Darfur, dov’è in corso un’offensiva dei paramilitari che controllano gran parte della vasta regione occidentale del Paese

Giada Aquilino – Città del Vaticano

È stata la preghiera di Leone XIV, ieri all’Angelus, a ridestare l’attenzione internazionale su un conflitto riguardo al quale, da tempo, si erano spenti i riflettori: quello in Sudan, sconvolto «da oltre due anni» di guerra tra esercito di Khartoum e paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf). Proprio di quella violenza e del clima di insicurezza che pervade tutto il Paese africano dal 15 aprile 2023 è stato vittima padre Luke Jumu, parroco di El Fasher, ucciso da un bombardamento, ha ricordato il Papa, pregando per il sacerdote e per tutte le vittime del conflitto e invocando che si fermino i combattimenti, si protegga e si aiuti la popolazione e si intraprenda un dialogo di pace.

L'allarme dato dai vescovi

Nei giorni scorsi era stata l’agenzia di stampa Aci Africa a diffondere le prime notizie di un attacco che aveva colpito la casa in cui padre Luke risiedeva, avvenuto il 12 giugno nella capitale dello Stato del Nord Darfur. A comunicare quanto accaduto era stato il vescovo di El Obeid, monsignor Yunan Tombe Trille Kuku Andali, che aveva avvertito un altro presule, monsignor Eduardo Hiiboro Kussala, della diocesi sudsudanese di Tombura-Yambio: in quel momento però si era parlato di un attacco in cui il sacerdote era rimasto «gravemente ferito».

La regione del Darfur

El Fashir è l’ultima roccaforte dell’esercito in Darfur, dov’è in corso un’offensiva dei paramilitari che controllano gran parte della vasta regione occidentale del Paese. Alla periferia della città sorge peraltro il grande campo per sfollati di Zamzam, da cui a causa di ripetuti attacchi attribuiti alle Rsf sono fuggite almeno 400.000 persone. Adesso, secondo varie ong, sarebbe diventato una base per le operazioni dei paramilitari.

Le contraddizioni del Paese: oro e povertà

La guerra in Sudan, in un bilancio difficile da verificare sul terreno, ha causato decine di migliaia di morti e oltre 13 milioni di profughi, facendo precipitare ampie parti del Paese nella carestia e favorendo una pericolosa epidemia di colera. Con il conflitto, il terzo produttore di oro in Africa ha visto la sua popolazione precipitare nella povertà: secondo un recente rapporto della Banca mondiale, nel 2024 il 71% degli abitanti viveva con meno di 2,15 dollari al giorno (1,75 euro), contro il 33% del 2022. A incidere, anche i danni causati dalle operazioni belliche al settore agricolo, tradizionalmente vitale per il Paese.