Russia-Ucraina, accordo per un nuovo scambio di prigionieri

A Istanbul la consegna dei memorandum con le reciproche richieste per giungere ad una pace duratura. No del Cremlino ad un cessate-il-fuoco incondizionato. Kiev propone un incontro tra leader a fine giugno

Stefano Leszczynski – Città del Vaticano

Nel secondo round di negoziati tra le delegazioni di Ucraina e Russia conclusosi a Istanbul è stato raggiunto un accordo su un nuovo scambio di prigionieri. Lo ha dichiarato ai giornalisti il capo della delegazione ucraina, il ministro della Difesa Rustem Umerov. Nei colloqui "il primo punto è il cessate il fuoco. Il secondo è il rilascio di prigionieri e bambini rapiti. Il terzo è un vertice tra i leader. Abbiamo concordato solo lo scambio", ha dichiarato Umerov.

La riconsegna dei militari caduti

Il ministro ucraino parlando con i giornalisti ha spiegato che durante il processo di scambio verrà prestata attenzione in particolar modo a coloro che sono gravemente malati. Nell’accordo rientra anche la riconsegna delle salme di 12mila di militari caduti, 6 mila per parte. Nessun accordo invece sull’ipotesi avanzata dalla delegazione ucraina di un cessate-il-fuoco incondizionato. La Russia ha invece proposto una tregua di due o tre giorni in settori specifici della zona del fronte, principalmente per consentire il recupero dei corpi dei soldati caduti.

Le richieste russe

Il capo della delegazione russa a Istanbul Vladimir Medinsky ha detto di aver consegnato a Kyiv con la mediazione della Turchia il proprio memorandum sulla risoluzione del conflitto. “Il nostro memorandum – ha detto Medinsky - consiste in due parti. La prima è su come raggiungere una vera pace a lungo termine, e la seconda è sui passi da compiere per rendere possibile un vero e proprio cessate-il-fuoco”.

La mediazione turca

Non si è trattato di un fallimento ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri turco, Oncu Keceli, riferendosi alla tornata negoziale appena conclusa a Istanbul tra le delegazionidi Ucraina e Russia. Facendo seguito alla proposta ucraina di un nuovo incontro negoziale da tenersi alla fine di giugno anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è tornato a proporre un vertice tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, in Turchia. "Il mio desiderio più grande è fare incontrare Putin e Zelensky a Istanbul o Ankara. – ha dichiarato Erdogan - Mi piacerebbe che venisse anche Trump