Il pittore Trento Longaretti e i suoi viandanti nella speranza

Casa Marcegaglia ospita fino al 18 luglio nei suoi spazi museali, a Gazoldo degli Ippoliti, dodici tele del maestro che ha raccontato gli umili. Realizzato in collaborazione con la Diocesi di Mantova e il Liceo artistico Giulio Romano, con l'associazione dedicata all'artista e con la sezione locale di Confindustria, l'allestimento ha come tema principale il cammino, in consonanza con il motto del Giubileo "Peregrinantes in spem"

Alcune figure di Trento Longaretti camminano in un paesaggio che non è solo uno scorcio di mondo, ma un orizzonte di speranza. I suoi quadri sanno raccontare i cuori degli umili che hanno intrapreso un viaggio fiducioso. L'opera del pittore, vissuto oltre un secolo, dal 1916 al 2017, è un docile, dolce, a tratti malinconico, ma mai pessimista inno alla creazione, alle possibilità della fede. "L'intenzione di mio padre - spiega Serena Longaretti, figlia dell'artista - non era drammatica. I suoi personaggi sono pellegrini e persone che non sanno di fatto dove andare ma hanno la speranza di trovare un luogo di pace per la propria vita, ma anche per la collettività".

Uno sguardo confidente

In provincia di Mantova, a "Casa Marcegaglia", lo spazio espositivo permanente nel quartier generale del gruppo imprenditoriale, la presenza delle opere di Longaretti, che si completa con alcune tele al Museo di Arte Moderna di Gazoldo degli Ippoliti, vuole essere una scintilla positiva in un momento storico attraversato dalle guerre. "Il connubio arte e industria - hanno detto Emma e Antonio Marcegaglia, entrambi alla guida dell'azienda di famiglia, inaugurando la mostra - è già nelle nostre intenzioni da molto tempo. In un mondo tanto complesso questo connubio e questa apertura hanno ancora più significato". Una complessità che talora convive nelle linee, nei contrasti, nelle forma dell'opera di Longaretti, ma che spesso sottende un affidamento nel futuro.

Un uomo di pace

Longaretti ha attraversato il Novecento, ed è stato anche lui un pellegrino di speranza in grado di andare oltre le ombre dei tempi in cui era immerso. Sua figlia lo definisce "un uomo di pace", che, per di più ha potuto con la sua arte raccontare la ferocia e il dolore portati dalle guerra: "È stato in Albania come artista di guerra e ha testimoniato i disastri dei combattimenti. Era un uomo che non amava i contrasti, neanche nella sua vita personale. Non era mai polemico, amava ascoltare".

La collaborazione con Paolo VI

Sotto il Pontificato di Paolo VI, Longaretti ha collaborato con la Santa Sede per la formazione della collezione di arte contemporanea dei Musei Vaticani. "Faceva parte del gruppo degli artisti della Ca' Granda di Milano - precisa la figlia - che hanno lavorato a questo scopo. Mio padre era inoltre amico di don Pasquale Macchi, segretario particolare di Paolo VI. Le sue opere sono infatti anche al santuario del Sacro Monte di Varese", dove don Macchi è stato arciprete.

Un pittore della fede

"Penso che la dimensione di fede di mio padre si sia espressa sempre nella sua pittura, sia quando lavorava alla produzione di opere all'olio, sia quando lavorava a quelle sacre". Longaretti ha realizzato nel corso della sua vita molti lavori legati al tema religioso. Oltre che ai Musei Vaticani, ve ne sono nel Duomo e nella Basilica di Sant’Ambrogio e nella Galleria d’arte sacra contemporanea di Villa Clerici a Milano, nel duomo di Novara. E anche all'estero troviamo il decoro del Memoriale San Paolo a Damasco, in Siria, le vetrate dell’abbazia Le Bouveret a Losanna, in Svizzera, il ciclo di mosaici e affreschi per la Chiesa di Sant’Andrea a Calgary, in Canada.