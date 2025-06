Vertice Nato, oggi la decisione sull'aumento delle spese militari

Seconda giornata di incontri a L'Aja, il presidente Usa Trump rassicura sul rispetto dell’articolo 5 sulla protezione reciproca e ribadisce che gli attacchi statunitensi all’Iran "hanno portato alla totale distruzione" delle capacità nucleari della Repubblica islamica

Vatican News

Una fitta agenda di incontri ad alto livello sta caratterizzando il secondo giorno del vertice Nato di oggi, mercoledì, in corso di svolgimento a L’Aja. Al centro del dibattito tra i vari Paesi il tema della difesa e della spesa militare, con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, che punta a portare tutti i Paesi sulla soglia del 5 per cento del Pil entro il 2035 e ha invitato i leader a «fare in fretta», anche se al momento la Spagna del socialista Pedro Sanchez non è d’accordo.

Trump conferma l'impegno statunitense

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l’impegno degli Usa per l’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico, che stabilisce il principio di difesa collettiva: "Siamo con loro fino in fondo", ha detto, come riportato dal «The Guardian». "I politici — aveva sottolineato ieri Rutte — devono fare delle scelte, devono trovare i soldi e questo non è facile. Ma sono certo che ci arriveremo. È assolutamente chiaro che gli Stati Uniti sono totalmente impegnati nei confronti della Nato e dell’articolo 5". Aprendo la sessione dei leader del Consiglio Atlantico, Rutte ha ricordato che "le nostre decisioni includono il proseguimento del nostro sostegno all’Ucraina, spingendo al contempo per una pace giusta e duratura. Tutti noi vogliamo che lo spargimento di sangue finisca. Esortiamo la Russia a porre fine alla sua aggressione". Al riguardo, Donald Trump ha riferito di aver "parlato molto con il presidente russo Vladimir Putin", il quale, al contempo, ha dato la sua disponibilità sul versante Iran. Il presidente Usa ha anche ribadito che gli attacchi statunitensi alla Repubblica islamica "hanno portato alla totale distruzione" delle capacità nucleari della Paese e fatto arretrare il programma nucleare di Teheran di decenni: "Non costruiranno bombe per molto tempo". Intanto, martedì pomeriggio, Trump ha pubblicato su Truth un messaggio privato inviatogli da Rutte con il quale il segretario generale della Nato rivolge i suoi complimenti al presidente per il "grande successo" che si profila al vertice. Congratulandosi con Trump per la sua "azione decisiva in Iran", Rutte ritiene che il capo della Casa Bianca sia sul punto di realizzare "qualcosa che nessun altro presidente americano è riuscito a fare in decenni".

Giornata storica per l'Alleanza atlantica

"Spero che questo sia un giorno storico per il rafforzamento della nostra Alleanza. È assolutamente necessario — ha indicato il premier olandese Dick Schoof — condividere maggiormente gli oneri, sia finanziari che militari». Nel pomeriggio di oggi, il programma prevede un incontro ristretto tra i leader di Ucraina, Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Polonia, insieme al vertice della Nato, per un focus sulla sicurezza europea dopo l'invasione russa dell'Ucraina.