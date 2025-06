Tutto esaurito a Roma per il musical su san Vincenzo Romano

Lo spettacolo dedicato al parroco di Torre del Greco canonizzato nel 2018, è stato messo in scena mercoledì scorso all’Auditorium San Pio X

Un’opera intensa e toccante dedicata al santo di Torre del Greco. Si intitola “Don Vincenzo Romano, lu prevete faticatore” il musical messo in scena mercoledì scorso in occasione del Giubileo di Vescovi, Sacerdoti e Seminaristi all'Auditorium San Pio X di Roma. L’evento, tutto esaurito, rientra negli appuntamenti ufficiali dell’Anno Santo 2025 ed è interamente finanziato dalla Regione Campania con l’impegno costante del Vicepresidente del Consiglio Regionale, Loredana Raia, e sostenuto dal Comune di Torre del Greco in forte sinergia con il Sindaco Luigi Mennella.

L'intervista a don Salvatore Giuliano

Alla serata era presente l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Mimmo Battaglia, insieme a numerosi sacerdoti della Diocesi di Roma e moltissimi giunti da Napoli. Hanno assistito allo spettacolo anche il delegato arcivescovile per il Giubileo, don Salvatore Giuliano e monsignor Andrea Celli della parrocchia San Pio X di Roma.

Un momento dello spettacolo

L’opera, con la regia di Enzo Perna, portata sul palcoscenico dalla compagnia La Sciabica, ha visto la partecipazione di oltre settanta tra attori, musicisti e staff, regalando al pubblico un’esperienza dall’alto valore spirituale e sociale. Nel cast Gennaro Borriello nei panni di San Vincenzo Romano e nomi del panorama artistico nazionale: Giovanni Mauriello, Enzo Perna, Gina Perna, Franco Javarone, Matteo Mauriello e Carmine De Luca.

Un tributo appassionato alla figura di San Vincenzo Romano, sacerdote noto per il suo instancabile impegno pastorale e sociale, proclamato santo da Papa Francesco nel 2018. “San Vincenzo Romano ci insegna a fare bene il bene. Ho voluto attraverso questa regia, che io definisco del cuore dell’anima, mettere anzitutto in scena il senso della comunità che per il Santo di Torre del Greco era il primo elemento della sua azione pastorale. Oltre il canto, la musica e gli effetti scenici, questo musical con oltre 70 elementi continua a stupire perché è più che mai attuale il messaggio de lu prevete faticatore”, dichiara il regista Enzo Perna.

Intervista al regista Perna

Il musical, scritto e diretto musicalmente da Vincenzo Nocerino, ha ripercorso i momenti più significativi della vita di Don Vincenzo Romano, attraverso una narrazione intensa, arricchita da musiche originali e proiezioni suggestive, culminando in un messaggio di speranza, solidarietà e dedizione al prossimo. Opera che tutt’oggi continua all’ombra del campanile corallino grazie al Parroco della Basilica Pontificia di Torre del Greco, don Giosuè Lombardo, che ricorda le parole di monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, rivolte alla comunità torrese in occasione della presentazione del musical: “Monsignor Fisichella ci ha ricordato che San Vincenzo Romano ha saputo dare una autentica testimonianza e oggi i nostri sacerdoti possono trovare in San Vincenzo Romano, così come nel Curato d’Ars, un sostegno per la fatica quotidiana. Continuiamo a camminare con il primo Parroco Santo d’Italia nato a Torre del Greco”.

Un momento dello spettacolo

L’iniziativa ha rappresentato non solo un momento culturale di alto livello, ma anche un’occasione di riflessione profonda sul ruolo del sacerdote nella società di oggi, nel cuore di un Giubileo che vuole mettere al centro la figura del pastore secondo il cuore di Cristo. “Questo musical incarna pienamente il messaggio del nostro santo. San Vincenzo è stato protagonista di una ricostruzione complicata: l’eruzione del Vesuvio nel 1794 distrusse case e vite. Con la sua opera ancora oggi ci viene consegnato un modello in grado di arrivare al cuore di tutti, da noi trasformato in una storia fatta di musica, balli e proiezioni”, così l’autore e direttore musicale Vincenzo Nocerino.

La macchina organizzativa è già al lavoro per la prossima edizione di Notte Sacra. Un evento unico che mette al centro spiritualità, musica, tradizione e storia intorno al campanile di San Vincenzo Romano, con tante novità che prossimamente saranno annunciate.