Israele attacca l’Iran, colpiti siti nucleari e vertici militari. La Nato: fermare l’escalation

Israele ha lanciato nella notte attacchi senza precedenti contro l'Iran, prendendo di mira il suo programma nucleare, gli scienziati e i vertici militari in un attacco che, secondo il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, durerà molti giorni. L’Iran risponde con il lancio di oltre 100 droni verso Israele e la guida suprema Khamenei promette una "dura punizione"

Marco Guerra – Città del Vaticano

L’attacco missilistico di Israele sull’Iran getta ulteriore incertezza e violenza su tutto il Medio Oriente e alimenta il rischio di un conflitto regionale. I bombardamenti condotti con circa 200 aerei hanno colpito impianti nucleari e militari, fabbriche di missili balistici e alti ufficiali, per un totale di oltre 100 obiettivi, sono stati definiti dal premier Netanyahu attacchi "preventivi" per la "sopravvivenza" di Israele”. L’operazione “Leone nascente”, ha spiegato ancora il primo ministro, ha lo scopo di "ridurre la minaccia Iraniana” e durerà "molti giorni".

Aiea: nessun aumento delle radiazioni

Media e testimoni iraniani hanno riferito di esplosioni, tra cui quella presso il principale impianto di arricchimento dell'uranio del Paese a Natanz. Otto in tutto le città iraniane colpite. l'Agenzia internazionale per l'Energia atomica riferisce che "nessun aumento dei livelli di radiazioni è stato osservato".

Khamenei promette una “dura punizione”

La televisione di stato iraniana ha riferito che Hossein Salami, il capo del corpo d'élite delle Guardie Rivoluzionarie, è stato ucciso così come il capo di stato maggiore dell'esercito Mohamamd Bagheri. Israele ha poi ucciso sei scienziati iraniani sospettati di lavorare alla bomba nucleare e al programma di missili balistici di Teheran. La guida suprema Khamenei ha promesso che Israele "subirà una dura punizione", “si è procurato un destino amaro e doloroso – ha proseguito - e lo subirà sicuramente".

Trump: l’Iran non può avere la bomba atomica

Intanto Israele (Idf) riferisce che gli aerei della sua aviazione stanno ancora bombardando obiettivi in Iran e che ha iniziato ad intercettare gli oltre cento droni lanciati dall'Iran verso il suo territorio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato a Fox News di essere stato avvisato in anticipo dei raid e ha puntualizzato che ''L'Iran non può avere la bomba nucleare''. In precedenza il Segretario di Stato Marco Rubio aveva detto che i raid aerei israeliani non erano stati condotti in coordinamento con gli Stati Uniti. Diversi Paese arabi, tra cui Egitto, Qatar e Emirati Arabi condannano l’attacco di Israele.

La Nato chiede immediata de-escalation

“L’attacco in Iran è una decisione unilaterale di Israele. Penso quindi che sia quasi cruciale per molti alleati, compresi gli Stati Uniti, lavorare per evitare un'escalation. So che lo stanno facendo", ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Avvio in forte rialzo per il prezzo del gas dopo l'attacco di Israele all'Iran che ha, inoltre, provocato il balzo del petrolio. Molti governi occidentali hanno convocato riunioni di emergenza e allertato il personale delle ambasciate presenti in Israele.