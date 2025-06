India, un sopravvissuto nel disastro aereo. Cinque le vittime nell’impatto a terra

Salvo per miracolo un cittadino britannico di origini indiane, unico rimasto in vita dei 242 passeggeri, compresi i membri dell’equipaggio, morti nello schianto del Boeing 787 dell’Air India poco dopo il decollo, per motivazioni ancora da accertare. Il disastro è avvenuto su una zona residenziale dove si conterebbero al momento 5 morti e 50 feriti. Ma il bilancio sarebbe destinato ad aumentare

Paola Simonetti – Città del Vaticano

"Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore e poi l'aereo si è schiantato. Tutto è successo molto in fretta". Ha descritto così i drammatici istanti del disastro aereo di ieri in India, l’unico sopravvissuto, un cittadino britannico di origini indiane 40enne, dei 242 passeggeri fra cui 12 membri dell’equipaggio del Boeing 787 dell’Air India, precipitato su una zona residenziale dopo la partenza dall’aeroporto di Ahmedabad. Immediata l’attivazione dei presidi di emergenza e supporto per i familiari dei deceduti.

Le vittime dell’impatto a terra

Leggi Anche 12/06/2025 India, tragico incidente: cade un aereo diretto a Londra Il velivolo con a bordo 232 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio si è schiantato subito dopo il decollo su una zona residenziale. Attivato un centro d'emergenza per i parenti ...

Lo schianto del velivolo è avvenuto su una zona residenziale, dove al momento le autorità locali hanno confermato la morte di 5 studenti di un ateneo di medicina e almeno 50 feriti, ma il bilancio dei morti sarebbe purtroppo destinato ad aumentare.

Le cause del disastro

Ancora tutte da accertare le motivazioni che hanno portato l’aereo a precipitare quando era a circa 200 metri di altezza, poco dopo aver preso quota. Tra le 241 vittime, nel velivolo erano in viaggio, diretti a Londra, 169 cittadini indiani, 53 britannici, sette portoghesi e un canadese. In un telegramma a firma del segretario di Stato, il cardinale Parolin, il Papa ha inviato il suo messaggio di vicinanza e le sue preghiere alle famiglie delle vittime.

La solidarietà degli Usa

Leggi Anche 12/06/2025 Il dolore di Leone XIV per le vittime dell'aereo caduto in India In un telegramma a firma del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, il Papa invia le condoglianze alle famiglie delle 242 persone morte mentre erano a bordo di un Boeing ...

E mentre sul fronte internazionale giungono le condoglianze e i messaggi di vicinanza al Paese, gli Stati Uniti, si sono detti pronti a inviare "ulteriori risorse" in India, in aggiunta alla squadra investigativa che è gia' in viaggio verso il Paese per assistere le autorità nelle indagini sul disastro aereo. Lo ha confermato il segretario ai Trasporti Usa, Sean Duffy, in un messaggio pubblicato sui social. "Il nostro dipartimento non esiterà - ha aggiunto- a mettere in pratica qualsiasi misura che sara' ritenuta appropriata al termine delle indagini".