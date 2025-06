India, tragico incidente: cade un aereo diretto a Londra

Il velivolo con a bordo 232 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio si è schiantato subito dopo il decollo su una zona residenziale. Attivato un centro d'emergenza per i parenti delle vittime e aperta un'inchiesta. Non ci sarebbero superstiti

Francesco Citterich- Vatican News

Un aereo di linea della compagnia Air India, diretto a Londra con 244 persone a bordo, è precipitato oggi su una zona residenziale subito dopo il decollo dalla cittá indiana di Ahmedabad, nello Stato del Gujarat (nord-ovest). Lo riferisce l’emittente Bbc, citando il presidente di Air India, Natarajan Chandrasekaran. «Con profondo dolore confermo che il volo Air India 171, operante sulla tratta Ahmedabad-Londra Gatwick, è stato coinvolto oggi in un tragico incidente», ha precisato Chandrasekaran. E’ stato subito attivato un centro di emergenza ed è stato allestito un team di supporto per le famiglie dei passeggeri coinvolti nella sciagura. Il ministero dell’Aviazione indiano ha dichiarato lo «stato di massima allerta».

Le fasi della tragedia

L’aereo, un Boeing 787 Dreamliner, con 232 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio, era diretto all’aeroporto londinese di Gatwick. In base ai dati di Flight Radar riportati dai media indiani, quando il Boeing 787 ha perso il contatto con la torre di controllo dopo aver lanciato il “mayday” era a un’altezza di appena 625 piedi, pari a circa 200 metri. Le immagini delle tv indiane testimoniano in effetti come il velivolo - che di fatto non è stato in grado di prendere quota - sia precipitato fra le case di un’area di Ahmedabad.

Non ci sarebbero sopravvissuti

Non ci sarebbero sopravvissuti all'incidente aereo. Così rifersice il commissario di polizia della città di Ahmedabad, G.S. Malik all'agenzia AP. Secondo il funzionario, è probabile che ci siano anche vittime nella zona della città in cui l'aereo è precipitato. Secondo fonti locali, si tratterebbe di un'area dove si trova un dormitorio per medici. I media indiani hanno descritto scene frenetiche, in un panorama infernale, di soccorritori e persone comuni che si aggirano fra i resti dell’aereo e fra gli edifici colpiti per cercare di salvare quante più vite possibile. Numerose ambulanze sono state viste muoversi, mentre le strade dei dintorni sono state chiuse al traffico e colonne di fumo restano visibili a distanza. Un pezzo della carlinga ancora in fiamme è stato mostrato ben visibile dalle riprese, mentre si nota almeno un edificio annerito dal fuoco e macerie varie sul terreno.

Le reazioni internazionali

«Scene devastanti», ha commentato il primo ministro britannico, Keir Starmer. «I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite, ai loro cari, alle loro famiglie e ai loro amici», ha dichiarato da Bruxelles la portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, in un briefing con la stampa. I passeggeri, informa Air India, risultano essere 171 cittadini indiani, 53 britannici, 7 portoghesi e un canadese.

Primo caso per Boeing 787

Si tratta del primo incidente in assoluto di un Boeing 787. Lo riporta Sky News, citando il database dell’Aviation Safety Network. Il 787 Dreamliner è un aereo widebody bimotore. Secondo quanto riportato dal sito web della Boeing, il modello ha effettuato più di cinque milioni di viaggi nei 14 anni trascorsi dal suo primo volo. Il sito web flightradar24 informa che di questo modello ne sono stati consegnati più di 1.000 a decine di compagnie aeree in tutto il mondo. L’ultimo incidente aereo in India risale al 2010, quando un velivolo passeggeri della Air India proveniente da Dubai si schiantò in fase di atterraggio a Mangalore, nell’India meridionale, uccidendo 158 persone. Altre otto riuscirono a mettersi in salvo.