Haiti, aumenta sempre più l'emergenza alimentare

Secondo il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, il Paese caraibico sta affrontando una grave crisi che coinvolge oltre 5 milioni di persone e che potrebbe acuirsi con l'arrivo della stagione degli uragani. Per continuare le operazioni di sostegno necessari 46 milioni di dollari

Federico Piana- Città del Vaticano

Un tempo, laddove oggi si districano strade piene di fango e di morte, laddove il terreno si presenta sporco e desolato, si ergeva uno dei più eleganti teatri di Port-au-Prince, dove per quasi un trentennio si consumò la più dinamica stagione culturale di un Haiti che dagli anni ’30 visse pienamente la sua dimensione artistica tra commedie impegnate e film all’avanguardia.

Colpiti bambini e donne

Oggi in quello che resta del Rex Theater però va in scena un altro drammatico spettacolo che ha come attore protagonista la fame. Alle centinaia di sfollati che lì dentro vivono di stenti in ruderi e baracche non sta arrivando più nemmeno quel po’ di cibo che fino a qualche mese fa riuscivano a malapena a mettere sotto i denti. E così è in tutto il Paese caraibico, fiaccato anche dalla violenza delle gang e dall’instabilità politica, dove ad essere completamente denutriti sono soprattutto bambini e donne.

Denutrizione diffusa

Secondo il più recente rapporto dell’Onu, l’insicurezza alimentare colpisce oltre 5 milioni di persone mentre i funzionari delle Nazioni unite non esitano a denunciare che il loro piano di aiuti umanitari del 2025 stimato in 900 milioni di dollari è finanziato solo per l’8% mentre ci sarebbe bisogno di 46 milioni di dollari per i prossimi sei mesi, soldi necessari per continuare le operazioni di sostegno alimentare alla popolazione che altrimenti rischiano di fermarsi

Pericolo uragani

Ma come in tutte le tragedie che si rispettano si sta materializzando anche un drammatico colpo di scena. Dal primo giugno la nazione è entrata nella fase critica dell’arrivo degli uragani che ciclicamente investono l’Atlantico. «Quest’anno iniziamo questa stagione con il nostro magazzino di aiuti umanitari vuoto e senza denaro. Anche una singola tempesta potrebbe causare ancora una volta fame o un disastro umanitario per altre centinaia di migliaia di haitiani» avverte Lola Castro, direttrice regionale del Programma alimentare mondiale delle Nazioni unite

Guerriglia in agguato

A complicare la situazione ci sono anche le numerose incursioni della guerriglia armata che stanno mettendo in crisi anche la già disastrata rete di approvvigionamento locale: «Centinaia di famiglie di contadini che prima portavano in città le loro derrate da vendere — racconta la funzionaria — ora sono state costrette a fuggire dai propri terreni agricoli e le gang li hanno occupati. Una situazione che ormai è diventata insostenibile».