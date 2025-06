Missili dall'Iran bucano le difese israeliane. Colpito un ospedale a Beer Sheva

Settimo giorno di guerra tra Israele e Iran. Israele attacca un reattore nucleare. Gli Stati Uniti valutano la possibilità di intervenire in Iran. La Cina preoccupata per la destabilizzazione dell'intero Medio Oriente

Luca Collodi, Città del Vaticano

Missili iraniani sono riusciti a bucare stamattina le difese israeliane compreso un ospedale di Beer Sheva e alcuni edifici di Tel Aviv. Si segnalano feriti. Nella notte lo Stato ebraico aveva lanciato nuovi raid aerei su Teheran. Gli Stati Uniti si starebbero preparando ad un possibile attacco sull’Iran. Un'organizzazione di "attivisti per i diritti umani" con sede a Washington, ha riferito che il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Iran, dopo una settimana di guerra, ammonta a 639 persone. Secondo la stessa fonte, ci sarebbero stati 1329 feriti. Tra le vittime, sono stati identificati 263 civili e 154 membri delle forze di sicurezza iraniane.

L'attacco

Un'ondata di missili balistici è stata lanciata all’alba di stamani dall'Iran su Israele. Sono state colpite quattro zone del centro e del sud di Israele. L’attacco ha interessato edifici a Tel Aviv, Holon. Un missile iraniano ha colpito il grande ospedale di Beer Sheva, nel sud di Israele. I soccorritori segnalano gravi danni e il rischio di crolli. Gli allarmi sono scattati anche a Nazaret, per l'arrivo di droni. Nella notte lo Stato ebraico aveva lanciato nuovi attacchi aerei su l’Iran. L'esercito israeliano afferma di aver colpito il reattore nucleare iraniano di Arak, parte di un impianto situato a circa 250 chilometri a sud-ovest di Teheran. L'attacco non avrebbe causato danni gravi ne' perdite di radiazioni.

Le reazioni

"Agiamo solo per autodifesa", afferma Teheran che "non sta chiedendo" assistenza militare alla Russia, assicura Putin. Il ministro degli Esteri iraniano, intanto, promette di far "rimpiangere e pagare" Israele per i suoi attacchi, nel settimo giorno di una guerra di un livello senza precedenti tra i due Paesi. Media americani, affermano che Trump starebbe valutando l'idea di distruggere un impianto iraniano di ricerca nucleare con più attacchi, ma starebbe anche dando tempo all'Iran di scegliere la rinuncia al suo programma nucleare. Per la Cina, le azioni di Israele, "che violano palesemente il diritto e le norme internazionali, hanno aggravato significativamente le tensioni" in Medio Oriente. "Il Ministro degli Esteri cinese condivide la profonda preoccupazione per la possibilita' che la situazione possa sfuggire di mano", invitando tutte le parti in causa a "dare priorita' al benessere e agli interessi delle popolazioni regionali", ed a "cessare immediatamente le ostilita'.