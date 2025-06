Giro d’Italia in Vaticano, le emozioni dei corridori: lo sport è vita e spiritualità

Intervistati dai media vaticani prima del passaggio, in modalità non agonistica, all'ombra della basilica di San Pietro e dei Giardini, i campioni del ciclismo non nascondono l'unicità dell'evento. Bernal: "se non fosse per Dio, non sarei qui". Caruso: una corsa da "pelle d'oca". Pellizzari: "porto la Croce al collo", questo evento ha "una doppia valenza per me"

Tra tutti gli sport, il ciclismo è forse quello che più permette di avvicinarsi con immediatezza al bello. Una strada che si srotola tra montagne e pianure, una bicicletta che diventa compagna di viaggio, e lo sguardo sempre pronto a farsi sorprendere da ciò che il mondo offre, dalla "pelle d'oca", passo dopo passo, curva dopo curva. È il privilegio di chi pedala non solo per vincere, ma per scoprire. Un connubio di "vita" e "spiritualità". Un lusso raro, però, per chi vive il ciclismo come mestiere e vocazione: l’urgenza della gara, la pressione dei tempi, la concentrazione estrema spesso rubano spazio all’incanto. Ecco perché il passaggio in modalità non agonistica in Vaticano, oggi, primo giugno, nell’ultima tappa del Giro d’Italia, assume un significato speciale. Un frammento di silenzio e sacralità, nel cuore di una corsa che è da sempre frenesia e lotta.

Bernal, la caduta e la rinascita

C'è Egan Bernal, colombiano, settimo in classifica. Ha vinto il Giro e il Tour, ha stretto la mano a Papa Francesco, ma ha anche visto il buio: un incidente tremendo, il corpo spezzato, la bicicletta che sembrava un ricordo. Ma è tornato. E ogni pedalata sua oggi è preghiera, ogni salita un atto di fede. "Se non fosse per Dio, non sarei qui", afferma con convinzione ai media vaticani, ricordando il grave incidente che ha rischiato di porre fine alla sua carriera – o persino alla sua vita. Per lui, la possibilità stessa di partecipare a questa competizione rappresenta un dono divino, un miracolo per cui è grato ogni giorno. La sua preparazione spirituale affonda le radici nell’infanzia, grazie all’educazione ricevuta dai genitori, ma è stata rafforzata proprio in seguito all’incidente, che ha segnato un "prima e dopo" nella sua vita. Nei momenti più duri delle tappe, quando il dolore fisico sembra insostenibile, Bernal trova forza nella fede, ringraziando Dio perfino per la sofferenza, perché "almeno posso sentire qualcosa", dice. "Potevo essere morto o paralizzato, e invece sono qui". In occasione dell’ultima tappa entro le mura vaticane, il ciclista confessa la propria emozione all’idea di essere vicino al Papa e si augura che sia una giornata di gioia anche per il pubblico.

Caruso, sport e spiritualità

Per Damiano Caruso, ciclista italiano e veterano del Giro d’Italia, l’ultima tappa di questa edizione ha avuto un significato speciale. Non solo perché si conclude in un luogo unico al mondo ma per il profondo intreccio tra sport, fede e bellezza che questa giornata rappresenta. “Avevo programmato di visitare il Vaticano domani con la mia famiglia, ma sapere che ci passeremo oggi, durante la corsa, mi ha emozionato profondamente”, racconta con entusiasmo. “Mi viene la pelle d’oca solo a pensarci”. Percorrere in bici le strade dentro le mura vaticane, con la presenza del nuovo Papa diventa per lui un momento carico di significato spirituale. “È un messaggio molto positivo”, aggiunge, “perché anche il Papa ha mostrato grande apertura verso il mondo dello sport, incontrando spesso atleti di ogni disciplina. Questo è bello, perché lo sport è vita, e ci sono molte connessioni tra lo sport e la spiritualità.” Un’esperienza intensa, che conferma come il ciclismo, a volte, possa diventare un vero e proprio pellegrinaggio interiore.

Pellizzari, la doppia valenza della corsa

Per il giovane ciclista Giulio Pellizzari, il passaggio in Vaticano rappresenta molto più di un traguardo sportivo. “È una cosa che non si vede tutti i giorni”, dice. L’idea stessa di poter vedere il Papa durante una corsa è, per lui, qualcosa di raro e profondamente emozionante. Ma non si tratta solo di un evento suggestivo dal punto di vista simbolico: “Porto la croce al collo, sono religioso, quindi ha una doppia valenza per me”, confessa.

