Gaza, strage nei pressi di un centro di distribuzione degli aiuti

Decine di vittime si segnalano dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro per la distribuzione degli aiuti umanitari a Rafah. Israele impegnato in una nuova offensiva nella Striscia di Gaza mentre cresce la pressione internazionale per l’accesso degli aiuti umanitari

Marco Guerra – Città del Vaticano

Almeno 27 palestinesi sono stati uccisi e 90 sono rimasti feriti all’alba di oggi dal fuoco dell'esercito israeliano mentre erano in attesa in un centro per la distribuzione degli aiuti a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce il ministero della Salute dell'enclave palestinese amministrata da Hamas

L’indagine chiesta dall’Onu

Da parte israeliana nessuna conferma di quella che viene già ribattezzata la nuova "strage del pane". Solo ieri il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha chiesto un'indagine indipendente dopo che almeno 31 persone sarebbero state uccise domenica in uno scontro a fuoco nei pressi sempre dello stesso centro di distribuzione degli aiuti. L'Onu, tramite l'Alto commissario per i diritti umani Volker Türk, ha affermato che gli "attacchi mortali" intorno ai siti di aiuti a Gaza sono "crimini di guerra". Nelle ultime ore si registra anche l’uccisione di tre soldati israeliani, colpiti ieri sera dall’esplosione di un ordigno nel nord della Striscia.

Leggi Anche 01/06/2025 Gaza. Israele attacca il centro aiuti di Rafah, morti e feriti Le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro un sito umanitario, circa 40 le vittime. Morto il medico palestinese ferito nel bombardamento in cui rimasero uccisi nove dei suoi ...

Condanna e pressioni dalla comunità internazionale

Tutto questo mentre le forze di difesa israeliane hanno ripreso con forza l’offensiva “carri di Gedeone” nella Striscia di Gaza, come annunciato dallo stesso ministro della difesa Katz che ha chiesto di procedere verso tutti gli obiettivi e come l’aeronautica che ha reso noto di aver colpito decine di siti. In questo contesto continuano le pressioni della comunità internazionale per l’accesso degli umanitari alla Striscia di Gaza. In caso di nuovi blocchi la Germania ha paventato possibili conseguenze.