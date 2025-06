Austria, sgomento per l’attacco alla scuola di Graz. I vescovi: preghiere e vicinanza

Sono studenti tra i 14 e i 18 anni le vittime della sparatoria ad opera di un giovane di 21 anni, probabilmente un ex allievo, successivamente suicidatosi. Numerosi i feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. I presuli della Stiria si dicono “sbalorditi e sconvolti”

Vatican News

Austria sotto choc per il gravissimo attentato avvenuto in una scuola di Graz, capoluogo della Stiria, dove un giovane di 22 anni, probabilmente un ex allievo, ha aperto il fuoco, probabilmente con un fucile e una pistola posseduti legalmente, quando erano circa le 10 del mattino, contro gli studenti di due classi diverse del liceo Borg. Dieci le vittime, fra loro anche l’attentatore morto suicida, 28 i feriti, alcuni dei quali in condizioni molto gravi.

Lutto nazionale

Nel Paese sono stati proclamati tre giorni di lutto nazionale. Il cancelliere austriaco ha parlato di “un giorno buio nella storia” dell’Austria. "La sparatoria – sono state le sue parole – è una tragedia nazionale che ci ha profondamente sconvolti. Nove persone sono state improvvisamente strappate alla loro vita. Non ci sono parole per esprimere il dolore. Il nostro Paese è in silenzio".

Le forze di polizia in azione

Il dolore dei vescovi

I vescovi della Stiria hanno espresso sgomento per la sparatoria assicurando le loro preghiere e il loro sostegno alle persone colpite. In conferenza stampa, il vescovo diocesano Wilhelm Krautwaschl e quello ausiliare Johannes Freitag hanno espresso il loro sconcerto subito dopo la notizia dell'accaduto. “Questo atto folle in una scuola di Graz ci lascia sbalorditi e sconvolti. La nostra più profonda compassione va agli studenti, al personale docente e ai familiari”, hanno detto i vescovi, assicurando poi le loro preghiere e la loro e la loro vicinanza alle persone colpite e ringraziando tutti coloro che in queste ore hanno prestato aiuto.