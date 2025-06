Usa, nuove restrizioni all’ingresso degli stranieri

Il Presidente americano Donald Trump ha deciso di vietare o limitare l’ingresso negli Stati Uniti a determinati cittadini stranieri dopo l’attacco terroristico in Colorado di lunedì scorso. Vietati i visti anche per gli studenti stranieri ad Harvard, ma l’università insorge: “Ennesima ritorsione illegale”

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Afghanistan, Birmania, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen: ai cittadini di questi i 12 Paesi sarà d’ora in poi vietato l’ingresso negli Stati Uniti, secondo l’ultimo provvedimento del presidente Trump, dopo l’attentato in Colorado. Il divieto, fa sapere la Casa Bianca, sarà applicato a migranti e non migranti.

L’attacco in Colorado

Le restrizioni introdotte dalla Casa Bianca seguono di qualche giorno quanto avvenuto a Boulder, in Colorado, quando un uomo di origini egiziane ha lanciato bombe molotov contro un gruppo di manifestanti che chiedevano il rilascio degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas a Gaza. L'episodio che l’Fbi ha definito un “attacco terroristico mirato” ha causato 16 feriti, uno dei quali è in gravi condizioni. “Il recente attacco ha evidenziato gli estremi pericoli che l’ingresso di cittadini stranieri non adeguatamente controllati pone al nostro Paese”, ha dichiarato Trump sui social.

Limitazioni anche per altri Stati

Ai 12 Paesi elencati, se ne aggiungono altri, per i quali l’ingresso subirà restrizioni parziali per motivi diversi: Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leone, Togo e Turkmenistan. In particolare Cuba viene definita nel documento “sponsor del terrorismo” e il suo governo accusato di non collaborare a sufficienza con gli Usa. Quanto al Venezuela, invece, “non dispone di un’autorità centrale competente o collaborativa per il rilascio di passaporti o documenti civili e non dispone di adeguate misure di revisione e verifica”.

Il caso Harvard

Il provvedimento di Trump si ripercuote anche sulle università americane: vietati, infatti, anche i visti per gli studenti stranieri di Harvard. “Ennesima ritorsione illegale da parte dell’amministrazione”, reagisce l’ateneo del Massachussettes, che promette di continuare a proteggere i propri studenti internazionali e fa appello ai diritti sanciti dal Primo emendamento della Costituzione americana.