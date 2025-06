Polonia, Nawrocki eletto presidente. Vittoria per i conservatori

Nel ballottaggio per le presidenziali, affluenza al 71,63%. Nella storia recente del Paese, una percentuale seconda soltanto alle parlamentari del 2013. Sconfitto il candidato europeista Trzaskowski, alleato dell'esecutivo guidato dal premier Tusk. Che ora dovrà continuare governare in "coabitazione"

Francesco De Remigis - Città del Vaticano

Un risultato a sorpresa. Da uno spoglio che in nottata sembrava avvantaggiare il sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski, 42 anni, in corsa per le presidenziali con il sostegno del premier liberale Donald Tusk, questa mattina sono arrivati i risultati ufficiali: vince il candidato nazional-conservatore, Karol Nawrocki, con il 50,89% dei voti ed oltre dieci milioni e mezzo di preferenze. Il suo rivale si è fermato al 49,11%, con uno scarto di soli 369mila quattrocento voti.

Prima vittoria in Ue per un simpatizzante di Trump

Lo scrutinio ha cambiato prospettiva nella notte, ma non la geografia del voto. Trzaskowski ha vinto nelle città, mentre nelle campagne colui che era dato come sfidante in difficoltà ha ottenuto circa il 63,4%. Tanto è bastato a Nawrocki per recuperare lo svantaggio iniziale nei sondaggi e perfino negli exit poll iniziali di ieri sera. Il candidato sovranista, che sarà il nuovo presidente della Polonia, è stato scelto dal PiS, il partito Diritto e Giustizia, come candidato: è un ammiratore di Donald Trump e ha incassato il sostegno decisivo di buona parte degli elettori delle altre destre del Paese, sconfitte al primo turno. Nawrocki succederà al presidente Duda, dello stesso PiS. Il premier in carica Tusk continuerà a governare in "coabitazione". Dopo i risultati in Germania e Romania, è la prima volta nel 2025 che un simpatizzante esplicito del presidente americano Donald Trump vince le elezioni in Europa.

Battuta d'arresto per il governo filo-europeo

Battuta d'arresto per il governo filo-europeo del Paese, arrivata dopo elezioni indecise con un'affluenza alle urne superiore al 71%. I presidenti polacchi esercitano infatti una certa influenza sulla politica estera e di difesa del Paese. Ed hanno anche un potere di veto a livello legislativo, che può essere superato solo da una maggioranza di tre quinti in Parlamento, cosa che l'attuale governo non ha. Le riforme pianificate dal premier Tusk, ex presidente del Consiglio europeo salito al potere nel 2023, sono state bloccate a causa della situazione di stallo con l'attuale presidente nazionalista Andrzej Duda.

La promessa di un referendum sul Green Deal

Viste le crescenti preoccupazioni del comparto agricolo polacco, Nawrocki aveva promesso di modificare alcune linee guida e regolamenti introdotti della Commissione europea. In particolare, aveva prospettato, in caso di successo alle presidenziali, l'ipotesi di un referendum nazionale sul Green Deal europeo. Secondo Nawrocki, la sicurezza alimentare ed energetica sono questioni esistenziali per tutti i polacchi e dunque tutti i polacchi dovrebbero avere il diritto di decidere su un accordo europeo che, secondo l'allora candidato oggi eletto presidente, impedisce all'agricoltura polacca di funzionare al meglio.

Le congratulazioni di Von der Leyen

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è congratulata con Nawrocki per la sua vittoria, dicendosi "fiduciosa" che l'Ue continuerà la sua ottima cooperazione con la Polonia. "Siamo tutti più forti insieme nella nostra comunità di pace, democrazia e valori. Lavoriamo quindi per garantire la sicurezza e la prosperità della nostra casa comune", ha scritto su X, dopo la vittoria del candidato nazional-conservatore.