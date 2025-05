Ucraina, Zelensky: occorre una lunga tregua per avviare colloqui di pace

L’auspicio del presidente ucraino: Mosca faccia tacere le armi per avviare un proficuo percorso diplomatico. Sul terreno droni russi bombardano Odessa e Sumy

Giancarlo La Vella – Vatican News

In Ucraina continua lo scontro armato mentre si registra un momento di preoccupante impasse sul fronte diplomatico. Gli osservatori rivedono i giudizi sulla buona riuscita della mediazione americana. Lo stesso presidente Donald Trump ha stigmatizzato di recente l'atteggiamento del leader del Cremlino, Putin. Sembrano lontani i tempi in cui, in campagna elettorale per la Casa Bianca, Trump diceva di poter risolvere il conflitto russo-ucraino in 24 ore. Lo stesso presidente americano nei giorni scorsi ha avuto il sospetto che da parte del Cremlino si sta frenando sulla possibile apertura di un dialogo con Kyiv. Al contrario, ieri il capo della Casa Bianca ha espresso il suo plauso a Putin per l'annuncio di una tregua di tre giorni, dall'8 all'11 maggio prossimi, in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della vittoria sovietica sulla Germania nazista a conclusione della Seconda Guerra Mondiale.

Leggi Anche 01/05/2025 Stati Uniti-Ucraina, firmato accordo su terre rare e fondo di ricostruzione L’intesa, arrivata dopo settimane di intense trattative, prevede investimenti nel Paese europeo dopo la fine del conflitto. Trump rivela di avere detto al Zelensky, durante il loro ...

Continuano i bombardamenti

Intanto i rapporti Trump-Zelensky sembrano ormai stabilizzati. Dopo l'acido confronto nello studio ovale della Casa Bianca, il colloquio in San Pietro sembra aver indirizzato i rapporti tra Washington e Kyiv sulla via della collaborazione. In questo senso va letto l'annuncio dell'accordo sulle terre rare. Zelensky dalla sua risponde all'annunciata tregua di tre giorni, affermando che occorre un cessate-il-fuoco di almeno un mese per organizzare colloqui di pace. E, in attesa che sul fronte diplomatico avvenga qualcosa di positivo, sul terreno intanto è guerra di droni. Si registrano vittime per attacchi russi nella zona di Odessa e in quella orientale di Sumy. "In questa guerra muoiono almeno 5000 russi e ucraini a settimane - ha commentato Trump -. Una situazione orribile che deve finire".