Nuovi attacchi israeliani a Gaza. Si inasprisce lo scontro in Yemen

E’ stata un’altra giornata di sangue ieri nella Striscia: decine le vittime a dei raid di Israele, che continua a colpire duramente anche il gruppo filoiraniano degli Houthi: distrutto l’aeroporto internazionale di Sanaa. E a sorpresa gli Stati Uniti annunciano lo stop alla loro offensiva contro i ribelli yemeniti

Paola Simonetti – Città del Vaticano





La tregua è lontana per Gaza. Israele si prepara a intensificare la campagna contro Hamas che chiude a ogni negoziato, mentre sul campo restano le decine di vittime di nuovi raid, circa 60 le vittime dei bombardamenti delle ultime ore, tra cui donne e bambini, come dichiarato da fonti ospedaliere. Martedì sera ad essere attaccata è stata una scuola che ospitava sfollati palestinesi, 27 i morti, anche in questo caso, donne e bambini. Nessun commento finora dall’esercito israeliano che accusa Hamas di utilizzare infrastrutture civili, comprese le scuole.

La nuova strage arriva a pochi giorni di distanza dall’approvazione il piano con il quale Israele intensifica le operazioni, che prevede la presa di Gaza il mantenimento dei territori catturati, il trasferimento forzato dei palestinesi nel sud della Striscia e l'assunzione del controllo della distribuzione degli aiuti insieme a società di sicurezza private.

Il conteggio degli ostaggi vivi

Sul delicato capitolo dei rapiti, Gal Hirsch, portavoce del premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha chiarito che la lista ufficiale degli ostaggi ancora in vita è composta di 24 nomi, smentite quindi per il momento le dichiarazioni del presidente Usa Trump che parla di 21 prigionieri ancora vivi. Il gruppo che rappresenta le famiglie dei prigionieri è tornato a chiedere al governo di essere aggiornato circa le nuove informazioni sulla salute dei propri cari.

Lo scontro Israele - Houthi

L’accordo tra Stati Uniti e Houthi, nello Yemen, non si estende alle forze israeliane, le ostilità di sono inasprite e si sono intensificati i combattimenti tra l’esercito israeliano e i ribelli yemeniti sostenuti dall’Iran. Ieri, un attacco israeliano aveva distrutto l’aeroporto internazionale di Sanaa. Martedì, Trump aveva dichiarato che gli Usa avrebbero messo fine alla campagna contro il gruppo che a sua volta aveva accettato di non prendere di mira le navi statunitensi.