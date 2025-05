Membri delle delegazione russa per i colloqui di pace in Ucraina a Istanbul

Il negoziato degli assenti. Al via il summit per l’Ucraina

Dopo le grandi attese di ieri, in un clima di sfiducia e diffidenza sono slittati alla giornata odierna i negoziati di Istanbul, in Turchia, per arrivare ad una tregua. Ma a pesare sui colloqui ci sono le importanti defezioni dei diretti interessati: non ci saranno il presidente russo, Putin e i suoi omologhi ucraino, Zelensky e statunitense, Trump. A rappresentarli autorevoli delegazioni

Paola Simonetti – Città del Vaticano Un'atmosfera di grande incertezza aleggiava già ieri sul vertice di Istanbul che doveva avviarsi, dopo uno slittamento, nel pomeriggio per impostare il terreno di dialogo sull’ipotesi di una tregua in Ucraina. Poi le conferme delle importanti defezioni annunciate nel corso delle ore: il tavolo negoziale si aprirà questa mattina, venerdì 16 maggio, senza il presidente russo, Vladimir Putin, né quello ucraino, Volodymyr Zelensky e con l’assenza anche dell’inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. Ad avviare l’incerto cammino dei colloqui, la folta delegazione russa con a capo, Vladimir Medinsky, quella ucraina guidata dal ministro della Difesa, Rustem Umerov, e quella statunitense che vedrà in testa il Segretario di Stato, Marco Rubio. Intanto, giungono dettagli, dal ministero degli Esteri turco, sull'organizzazione degli incontri che si terranno stando a quanto reso noto in "diversi formati": trilaterali tra turchi, ucraini e russi da una parte, e turchi, americani e ucraini dall'altra. Ancora incerta la possibilità di un quadrilaterale Stati Uniti, Russia, Ucraina e Turchia. I cardini del negoziato Leggi Anche 15/05/2025 Ucraina, Putin non sarà a Istanbul. Colloqui nel pomeriggio La conferma del Cremlino è arrivata nella serata di mercoledì: la delegazione russa per le prime trattative dirette tra Mosca e Kyiv per la fine della guerra in Ucraina, sarà ... A ostacolare la partecipazione diretta dei grandi leader in gioco, le reciproche ostilità e diffidenze, con Zelensky convinto della poca serietà della Russia in questa partita e Mosca che vede il presidente ucraino uno scandente interlocutore. Trump dal canto suo ribadisce: “Senza un incontro con Putin, nessun passo concreto è realmente possibile”. Medinsky, tuttavia, si è già detto pronto a discutere di "possibili compromessi”. Ma il presidente ucraino, dal canto suo resta fermo su un accordo di "cessate il fuoco incondizionato" di 30 giorni. Il summit di Tirana E il tema del sostegno all’Ucraina per una pace giusta e duratura, ma anche di possibili dure sanzioni alla Russia, saranno due dei cruciali capitoli al centro del sesto vertice della Comunità politica europea che si aprirà in Albania attorno al tema "Un'Europa nuova in un mondo nuovo: unità, cooperazione, azione comune". Presenti quarantasette capi di Stato e di governo e i direttori delle principali istituzioni europee e internazionali, nella cornice di Piazza Skanderbeg, la più grande dei Balcani intitolata all'eroe nazionale albanese, Giorgio Castriota. Un evento considerato storico per l’Albania, ma soprattutto un vertice al centro del quale ci saranno importanti sfide, tra cui la salvaguardia dei processi democratici dalle interferenze straniere e il rafforzamento delle capacità di difesa collettiva dell'Europa. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui