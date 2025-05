Friedrich Merz è il nuovo cancelliere tedesco. 325 voti al secondo turno

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha nominato il leader della Cdu cancelliere in una breve cerimonia al castello di Bellevue di Berlino, davanti alla stampa internazionale

Friedrich Merz è stato eletto nuovo cancelliere federale. Il candidato della CDU ha infine ricevuto 325 voti favorevoli al secondo turno delle elezioni. "Signora Presidente, la ringrazio per la sua fiducia e accetto l'elezione", ha detto Merz al presidente del Bundestag Julia Klöckner.

Eletto al secondo turno

Si chiude così una giornata politica mai vista in Germania dalla fine della seconda guerra mondiale. In uno scenario del tutto inaspettato, il parlamentare sessantanovenne Friedrich Merz per soli 6 voti non era riuscito a ottenere la maggioranza richiesta dei 630 membri del Bundestag al primo turno di votazioni. Dopo diverse ore di incertezza, tutti i gruppi parlamentari, tranne quello di estrema destra, hanno concordato di procedere al secondo turno alle 15:15. E la seconda volta è stata quella buona, con 325 voti a favore Merz è diventato il nuovo cancelliere.

Franchi tiratori

La battuta d'arresto nel percorso elettorale verso la Cancelleria è stato vissuto come "un affronto" e gli analisti politici ritengono che avrà un impatto sul debutto di Merz come cancelliere e poi sul periodo di governo a venire. Per alcuni il nuovo cncelliere starebbe pagando il prezzo, all'interno del suo stesso schieramento, per la sua recente decisione di allentare le rigide regole di bilancio del Paese per finanziare il vasto programma di riarmo e modernizzazione del valore di centinaia di miliardi di euro. Molti parlamentari conservatori si sono detti contrari nelle ultime settimane, sostenendo che il loro partito aveva promesso il contrario durante la campagna elettorale. Subito dopo il voto, Merz si è recato dal presidente Frank-Walter Steinmeier al Castello di Bellevue per ricevere l'incarico e presentare la lista dei ministri, il cui giuramento dovrebbe avvenire intorno alle 18:15