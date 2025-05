Gaza, popolazione alla fame assalta un deposito di aiuti umanitari

I bombardamenti israeliani provocano otto morti nella notte, mentre la drammatica carenza di cibo ha spinto i civili palestinesi ad assaltare un deposito di stoccaggio di beni alimentari a Rafah e Tel Aviv accusa l'Onu di inefficienza

Paola Simonetti – Città del Vaticano

E' stata la fame a spingere i civili palestinesi ad assaltare un deposito di stoccaggio e distribuzione di generi alimentari finanziato da una fondazione umanitaria israelo-statunitense. Il ministero della salute della Striscia di Gaza ha reso noto che gli uomini di guardia al deposito hanno aperto il fuoco contro la folla provocando un morto e 48 feriti. Non è ancora chiaro se a sparare contro i civili che hanno partecipato all'irruzione siano stati i contractor privati o i militari dell'esercito israeliano.

Israele punta il dito contro l’Onu

Nel contesto di una situazione umanitaria al limite della sopravvivenza, dopo oltre due mesi di divieto israeliano all’entrata di aiuti nella Striscia, arriva l’accusa di inefficienza da parte di Israele contro l’Onu, tacciata di incapacità nella distribuzione dei beni essenziali. Il Coordinatore delle attività governative nei Territori del ministero della Difesa israeliano, Ghassan Alian, ritiene che le Nazioni Unite, stando a quanto riferito dal Time of Israel, non ritirano gli aiuti umanitari fermi al valico di frontiera di Kerem Shalom, dove oltre 400 camion carichi di aiuti umanitari sono in attesa di essere distribuiti. Immediata la risposta dell’Onu che definisce “cinico incolpare gli operatori che rischiano la vita. La realtà - ha dichiarato un funzionario che è voluto restare nell’anonimato- è che Israele non riesce a sostenere il nostro lavoro e di conseguenza la gente muore".

Le vittime sul campo

A Gaza intanto sono state almeno 8 le persone uccise questa notte durante i martellanti raid israeliani. Il conteggio del totale dei palestinesi uccisi dall'iizio delle operazioi militari israeliane secondo sarebbe ormai vicino alla cifra di 54mila., secondo i dati del Ministero della Sanità del governo di Hamas per Gaza, ritenuti affidabili dalle Nazioni Unite.

La mossa dell’Irlanda

Sul fronte internazionale arriva una ritorsione contro Israele senza precedenti nell’Unione Europea: l’Irlanda ha approvato ieri un progetto di legge per bandire l'importazione di beni dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi, considerati illegali dalla legge internazionale. “E' opinione del governo – ha riferito un portavoce del ministero degli Ester i irlandese- che questo sia un obbligo”.