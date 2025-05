Comunicazione e musica: uno spartito ricco di opportunità

In una serie di incontri, organizzati al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, si è sottolineata l’importanza, per i musicisti, di conoscere le tecniche di comunicazione. La curatrice dell’iniziativa, la musicista Carla Di Lena: “comunicare coinvolge tanti aspetti, tra cui quello di saper presentare un curriculum fatto bene e di essere presenti sui social nella maniera giusta”

Vatican News

Si sono conclusi con una tavola rotonda a cura di Carla di Lena, musicista e professoressa di tecniche della comunicazione al Conservatorio di Roma, i quattro incontri incentrati sul tema “Comunicare la Musica”. Alla tavola rotonda hanno partecipato il direttore del Conservatorio, Franco Mirenzi, il musicologo Roberto Giuliani, il compositore Paolo Rotili, il compositore e direttore d’orchestra Maurizio Cocciolito, l’organista Giandomenico Piermarini, il musicologo e curatore di programmi radiofonici Federico Vizzaccaro. La rassegna è stata inaugurata, lo scorso 17 marzo, da Marco Di Battista, redattore dei programmi musicali di Radio Vaticana, con una conferenza intitolata “La musica dietro la radio”.

Le finalità di un corso di comunicazione per musicisti

A Carla Di Lena abbiamo chiesto, per prima cosa, come si svolge un corso di comunicazione destinato a dei musicisti. “È molto libero - ha spiegato - il modo in cui lo si può organizzare. La cosa principale è considerare chi si ha davanti: gli studenti provengono da discipline diverse e appartengono a differenti fasce d’età e quindi, a seconda del gruppo-classe che si crea, vanno verificati quali interessi, quali inclinazioni e quali assiduità possono avere su un media piuttosto che su un altro. Già questo aiuta a capire come orientare il corso, dopodiché naturalmente bisogna ricordare che si tratta di una serie di incontri rivolti a musicisti e non un corso di comunicazione in generale: Il focus qui è sulla musica d'arte. La prospettiva da cui partiamo è quella di coloro che si stanno formando in questo ambito”.

Musica e tecniche di comunicazione

La conoscenza delle tecniche di comunicazione per un musicista può essere un valido aiuto per trovare lavoro? “Penso proprio di sì. Loro forse non se ne rendono conto – ha risposto a questa domanda Carla Di Lena- ma comunicare coinvolge tanti aspetti: da quello di sapersi presentare, o di saper presentare un curriculum fatto bene, all’essere presenti sui social nella maniera giusta conoscendo i mezzi e le tecniche. Molti ragazzi non conoscono veramente quali siano le possibilità per diffondere la propria attività, né quali sono le possibilità di comunicazione della musica. Per i ragazzi le possibilità offerte dai media tradizionali non valgono più, semplicemente, e perché non li frequentano e non li conoscono”.

Opportunità per i musicisti nel mondo della comunicazione

Ai tanti diplomati, anche brillanti, del Conservatorio si può chiedere se per loro potrebbe essere una alternativa allo strumento fare un'altra attività, usando le conoscenze musicali nel mondo della comunicazione? “Io credo - ha affermato Carla Di Lena - che loro ci arriveranno nella vita prima o poi. Forse ancora non si rendono conto delle opportunità che può offrire l'istituzione in questo momento. Sono troppo dentro al corso, sia di conoscenza dello strumento, di composizione o di altro. Se l'istituzione propone una connessione con il mondo esterno dei media questo può essere per loro il momento di utilizzare questi contatti, di conoscere le persone. Probabilmente, si renderanno conto di quanto sia importante fra diversi anni, quando faranno i conti con tutti gli aspetti della professione. E può darsi che qualcuno di loro orienti la propria scelta in un secondo tempo in questa direzione. Credo, però, che in questa fase in cui sono molto immersi nello strumento o nella composizione ancora le consapevolezze non siano molte e, in questo senso, sicuramente cresceranno”.