Attacco missilistico russo senza precedenti sull’Ucraina. Trump valuta nuove sanzioni

Il capo della Casa Bianca dice che sta valutando ulteriori sanzioni contro Mosca, dopo che la Russia ha lanciato 367 droni e missili contro le città ucraine, tra cui la capitale Kyiv. Si tratta del più grande attacco aereo dell’inizio della guerra. Almeno 12 vittime civili

Marco Guerra – Città del Vaticano

“Ho sempre avuto un buon rapporto con Putin, ma gli è successo qualcosa. È completamente impazzito". Non usa mezzi termini il presidente Trump in un post pubblicato nella notte sul suo social media Truth, in cui esprime la tutta sua delusione riguardo all’atteggiamento del leader del Cremlino. “Sta uccidendo inutilmente molte persone – ha aggiunto Trump – ho sempre detto che vuole l'Ucraina, non solo una parte ma, se lo fa, porterà alla caduta della Russia!".

Leggi Anche 20/05/2025 Colloquio Trump-Putin sul conflitto in Ucraina: Mosca apre alla trattativa, ma tregua non immediata È stato un tentativo di pre-negoziato per la pace nel cuore dell’Europa la lunga conversazione telefonica fra il presidente degli Stati Uniti e il suo omologo russo, che non ...

Trump non esclude sanzioni

Trump ha quindi dichiarato che non esclude di imporre sanzioni a Mosca e ha di nuovo criticato Zelensky, scrivendo che il leader ucraino "non sta facendo alcun favore al suo Paese parlando in quel modo”. Alcune ore prima Zelensky aveva detto che il silenzio degli Stati Uniti e del resto del mondo incoraggerebbero la condotta di Putin. Zelensky ha quindi chiesto di esercitare una forte pressione su Mosca. Una reazione “con determinazione” è quanto chiesto anche dal governo tedesco alla luce dei nuovi attacchi missilistici. "Non possiamo accettarlo", ha detto il ministro degli Esteri, Johann Wadephul, perché il presidente russo Putin "sta calpestando i diritti umani, questo è un affronto, anche contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha cercato con tutte le sue forze di portare Putin al tavolo delle trattative". Denunce chiare a Mosca provengono anche dall’Unione europea, che ribadisce la sua vicinanza a Kyiv attraverso l’Alta rappresentante per la Politica estera, Kaja Kallas, secondo cui "sta a noi fare pressione sulla Russia affinché voglia davvero la pace".

I raid aerei

Con la diplomazia in stallo parlano ancora le armi e in Ucraina nelle ultime 24 ore si è verificato l'attacco missilistico russo più imponente dall’inizio della guerra, che ha causato almeno 12 vittime civili tra cui diversi bambini. Secondo l'Aeronautica militare ucraina, il Paese ha subito un attacco combinato di 367 missili. Anche la Russia segnala attacchi aerei con droni. Una donna è morta nella regione russa di Bryansk.