Villaggio per la Terra, una grande festa per celebrare l’Earth Day

In occasione della Giornata Mondiale della Terra sono in programma a Roma dal 10 al 13 aprile, a Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio, centinaia di eventi dedicati all’ambiente e alla sostenibilità. Radio Vaticana Vatican News media partner della manifestazione

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

Il Villaggio per la Terra, una grande festa di primavera nel cuore di Roma, prende il via da dal 10 al 13 aprile con un mix di eventi in programma dall’area del Galoppatoio di Villa Borghese e dalla Terrazza del Pincio. Si tratta di una ricca rassegna di contenuti, tutti rigorosamente gratuiti, per celebrare la 55.ma Giornata Mondiale della Terra - Earth Day. Al Villaggio sono attesi, in particolare, migliaia di studenti da tutta Italia per il Festival dell’educazione alla sostenibilità patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero dell’Istruzione. Si tratta di un denso itnierario che propone centinaia di laboratori didattici e di esperienze educative all’insegna dello sport, della scienza, della natura e della musica. “Ogni anno Earth Day Italia e Movimento dei Focolari - ha dichiarato Pierluigi Sassi presidente di Earth Day Italia - attivano centinaia di collaborazioni per mettere in luce tutta la bellezza che questo Pianeta ci offre gratuitamente e che con tanta leggerezza maltrattiamo”.

Sulle orme della Laudato si’

Anche quest’anno il Villaggio per la Terra si snoda tra concerti, spettacoli, attività sportive, iniziative per bambini, incontri tematici e performance artistiche e culturali. Sono previsti in particolare nella giornata dell’11 aprile, dalle ore 13.00 alle ore 18.00 presso il Galoppatoio, alcuni Ecolaboratori organizzati dal Movimento Laudato si’, organizzazione fondata nel 2015 da un gruppo di organizzazioni cattoliche e da istituzioni universitarie e della società civile di tutti i Continenti. La finalità è quella di rilanciare le esortazioni dell’enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune.

Gli spazi del Villaggio per la Terra

Il mondo del Villaggio per la Terra è ricco di proposte, non solo per i più piccoli. Il parco della biodiversità dei carabinieri forestali offre l’opportunità di compiere un vero e proprio viaggio immersivo nella natura. Nella “Pompieropoli” dei vigili del fuoco è possibile sperimentare tutte le attrezzature che i pompieri utilizzano nei loro interventi d’emergenza. Il Villaggio della Scienza è poi una occasione per fare esperimenti insieme con i migliori Enti di ricerca italiani. il Villaggio dei Bambini, con i suoi laboratori ludico-didattici al centro del Galappatoio, coniuga il momento del gioco a quello dell’apprendimento. Il Villaggio Sport4Earth si snoda attraverso decine di discipline sportive tutte da provare in compagnia degli amici e sotto la guida esperta degli istruttori federali.

Il contributo di studenti, associazioni e volontari

Anche quest’anno è presente il Villaggio dell’Agenda 2030, articolato nelle 17 piazze animate da centinaia di associazioni e di volontari. Gli studenti dell’Università Cattolica guidano inoltre i visitatori nella Tenda della Salute. Al Villaggio per la terra è presente anche l’Inps con la Tenda della Previdenza. Un altro spazio è il Centro di eccellenza del Genio dell’Esercito in cui si mostra come affrontare il pericolo causato dalle mine antipersona e dagli ordigni inesplosi con simulazioni di bonifica. L’Appia Joy Park porta la Casa delle Farfalle, all’Aquaponic Design è affidato il laboratorio dell’Idroponica per far crescere piante e verdure in casa con il solo uso dell’acqua. Tra i protagonisti del Villaggio per la Terra, in questa edizione del 2025, ci sono i dinosauri. Sono stati fedelmente riprodotti da paleontologi esperti e istallati in tutto il Villaggio giganteschi esemplari, alti fino a 7 metri. È eloquente lo slogan utilizzato per questa campagna: “Se non cambiate ora, ci vediamo al museo”. Al Villaggio per la Terra - inaugurato nel 2016, in concomitanza con la ratifica da parte di 175 Paesi dell'Accordo sul Clima di Parigi - è presente anche Radio Vaticana Vatican News, con una programmazione speciale e uno studio mobile.

Il Festival dell’Innovazione

Il programma del Villaggio per la Terra, dopo il 13 aprile, prosegue con altri eventi dedicati alla sostenibilità. Dal 14 al 16 aprile si tiene, infatti, il Festival dell'Innovazione "Impatta Disrupt", organizzato da Earth Day Italia in collaborazione con Entopan, fondatrice del progetto Harmonic Innovation Group. Il tema centrale di questa manifestazione è legato a grandi sfide e a un interrogativo: "Come liberare l'enorme potenziale innovativo italiano per diventare protagonisti delle grandi transizioni in atto?". Per rispondere a questa domanda si alternano sul palco i protagonisti dell'innovazione italiana, affrontando argomenti chiave come tecnologia, ambiente, sanità, agroalimentare, finanza e sviluppo dei territori. Tra le presenze istituzionali, spiccano quelle del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e di diversi membri del governo italiano.