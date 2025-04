Villaggio della Terra e Impatta Disrupt, innovazione ed ecologia in scena a Roma

Dal 10 al 13 aprile, Villa Borghese ospiterà una serie di eventi focalizzati sulla cura della casa comune, organizzati da Earth Day Italia in collaborazione con il Movimento dei Focolari. Presente anche Radio Vaticana, con una programmazione speciale e uno studio mobile. Dal 14 al 16 aprile, si terranno panel su temi cruciali legati alle "grandi transizioni in atto", con la partecipazione del cardinale Zuppi

Dal 10 al 13 aprile, la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese a Roma si trasformeranno nel Villaggio per la Terra, la più grande manifestazione ambientale d'Italia. L'evento, promosso da Earth Day Italia in collaborazione con il Movimento dei Focolari di Roma, celebra la Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile.

Gli eventi nel solco della Laudato si'

Inaugurato nel 2016, in concomitanza con la ratifica da parte di 175 Paesi dell'Accordo sul Clima di Parigi, il Villaggio per la Terra si articolerà in quattro giornate dedicate ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU, con altrettante piazze multimediali interattive. Il programma prevede oltre 600 eventi, coordinati da più di 300 organizzazioni e 35 federazioni, tra concerti, spettacoli, attività sportive, iniziative per bambini, incontri tematici e performance artistiche e culturali. Previsti, per il pomeriggio di venerdì 11 aprile, dalle ore 13:00 alle ore 18:00 presso il Galoppatoio, alcuni Ecolaboratori organizzati dal Movimento Laudato si’, organizzazione fondata nel 2015 da un gruppo di 17 organizzazioni cattoliche e 12 esponenti di istituzioni universitarie e della società civile di tutti i continenti, impegnati ad aiutare i fedeli a rispondere alle esortazioni dell’enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Anche Radio Vaticana prenderà parte al Villaggio per la Terra con una programmazione speciale e uno studio mobile allestito al Pincio. Il programma dettagliato degli eventi è disponibile sul sito www.villaggioperlaterra.it.

L'innovazione al centro dell'"Impatta Disrupt"

Dal 14 al 16 aprile si terrà, invece, la Giornata Mondiale dell'Innovazione, istituita per il 21 aprile, con il festival "Impatta Disrupt", dedicato all'Innovability (Innovazione + Sostenibilità). Organizzato dalla stessa Earth Day Italia in collaborazione con Entopan - fondatrice del progetto Harmonic Innovation Group, realtà che ad oggi conta più di 1500 startup - il festival ospiterà alla Casa del Cinema di Largo Marcello Mastroianni 1, a Roma, alcuni dei principali esponenti politici, economici e finanziari del Paese.

Il cardinale Zuppi tra i relatori

Il tema centrale dell'evento sarà: "Come liberare l'enorme potenziale innovativo italiano per diventare protagonisti delle grandi transizioni in atto?". Durante i tre giorni, si alterneranno sul palco i protagonisti dell'innovazione italiana, affrontando argomenti chiave come tecnologia, ambiente, sanità, agroalimentare, finanza e sviluppo dei territori. Tra le presenze istituzionali, spiccano il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e diversi membri del governo italiano, tra cui i ministri Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza Energetica) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste). Saranno inoltre presenti i sottosegretari Marcello Gemmato (Salute) e Lucia Albano (Economia e Finanza), oltre ai sindaci di Roma e Napoli, Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi. Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito www.festivalimpatta.it.