Nasce CUIRIF, Centro universitario dedicato alla diplomazia culturale

Frutto di una sinergia fruttuosa tra Pontificia Università Antonianum e l’Università eCampus, il centro vuole portare la ricerca verso le periferie del mondo. Sei i dipartimenti guidati da docenti che provengono dalle accademie, dall’imprenditoria e da diversi ambiti professionali

Vatican News

Coniugare un ateneo di natura tradizionale e con una vocazione classica, come la Pontificia Università Antonianum, con un ateneo giovane che utilizza metodi innovativi come l’e-learning rappresentato dall’Università eCampus. È la sfida alla base della nascita del Centro Universitario Internazionale di Ricerca e Innovazione (CUIRIF), un Centro di eccellenza – si legge in un comunicato - dedicato allo studio del diritto vivente, della diplomazia culturale e del benessere integrale che integra saperi giuridici, sociali ed economico-manageriali per anticipare le trasformazioni globali e proporre soluzioni concrete.

“La ricerca –sottolinea Paolo Cancelli, presidente del CUIRIF e direttore Ufficio Sviluppo Pontificia Università Antonianum – non può rimanere confinata entro i recinti istituzionali dell'accademia, ma deve sapersi irradiare verso le periferie del mondo, attivando dinamiche trasformative capaci di ispirare una didattica rinnovata, fondata su principi di inter- e trans-disciplinarità”.

Le attività del Centro si articolano tramite sei Dipartimenti, ciascuno con proprie aree di ricerca scientifica, oltre che obiettivi di Terza missione e di alta formazione: Department of education, innovation & diplomacy (direttrice Laura Mazza); Department of digital law (direttore Andrea Lisi); Department of digital transformation & ethical innovation management (direttore Andrea Sestino); Department of advances studies in geopolitics, law & public policies (direttore Marco Scurria); Department of Futureproof cities -PPAN Academy (direttore generale Andrea Nonni e direttore esecutivo Paola Pierotti); Department of Islamic studies (Nader Akkad). A guidare il team, il presidente Cancelli e Marco Margarita, amministratore delegato del CUIRIF e presidente di eCampus.

Il Centro opera in autonomia organizzativa e finanziaria, collaborando con istituzioni accademiche, industriali e governative. “È importantissimo - spiega Enzo Siviero rettore dell’Università eCampus - che l’accademia si apra al mondo del lavoro. Un approccio trans-disciplinare oggi è fondamentale. La diplomazia culturale e il benessere culturale vanno di pari passo. La dimensione giuridica che si sposa con la dimensione sociale era una cosa di cui si aveva bisogno”.

“L’idea di fare rete – osserva Paolo Cancelli – si inscrive in una visione coerente con i presupposti dell’ecologia integrale, come delineata anche nell’Enciclica Laudato si’. Siamo chiamati a interrogarci responsabilmente sul futuro delle nostre città, a riflettere criticamente sulla configurazione dei nostri spazi urbani e, in particolare, delle periferie”. Per questo si è pensato di creare un dipartimento specifico competente in rigenerazione urbana. Tra gli altri ambiti di interesse l’Intelligenza artificiale, sulle trasformazioni che richiede e le professionalità in grado di gestire questa svolta epocale.

Altro settore di ricerca è quello ispirato dal Documento sulla fratellanza umana, firmato da Papa Francesco e il Grande Imam di Al -Azhar, un importante passo per la diplomazia delle culture che implica un piano di azione basato sulla costruzione di ponti di dialogo, sugli ideali di pace, giustizia e solidarietà.