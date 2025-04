Premio Zayed, aperte le candidature per le borse di studio sulla Fratellanza Umana

Il Comitato del Premio e la Georgetown University invitano i giovani studenti universitari a partecipare a un programma intensivo di dialogo interreligioso e interculturale che risponde alle sfide della società contemporanea. Gli incontri si svolgono online e si concludono con una settimana di studio in Indonesia

Vatican News

Il Premio Zayed per la Fratellanza Umana e il Centro Berkley per la Religione, la Pace e gli Affari Internazionali dell'Università di Georgetown (Usa) hanno aperto le candidature per la seconda edizione del Programma di Borse di studio della Fratellanza Umana, un'iniziativa interculturale e interreligiosa rivolta a studenti laureati e laureandi di università di tutto il mondo. Essa prevede incontri online da giugno e un viaggio di studio di una settimana a Giakarta, in Indonesia, nell'agosto del 2025, che offrirà ai borsisti l'opportunità di entrare in contatto con studenti universitari provenienti da contesti e fedi diverse, nonché con politici di alto livello, figure religiose, leader comunitari e vincitori del Premio Zayed per la Fratellanza Umana. La scadenza per le domande di partecipazione è fissata al 16 maggio prossimo.

In Evidenza 15/02/2024 Fratellanza Umana, dai giovani una guida pratica di solidarietà per gli atenei Sarà il primo frutto del viaggio ad Abu Dhabi di undici studenti universitari di tutto il mondo, che si sono confrontati su come rendere concreti i principi del Documento, nel ...

Il Programma di Borse di studio della Fratellanza Umana - lanciato nel 2024 – intende coinvolgere studenti universitari di tutto il mondo in un dialogo tra culture, contesti e fedi diverse, in vista di una collaborazione sulle sfide più urgenti per la fraternità umana tra i giovani. Il programma fa parte della missione del Premio Zayed per la Fratellanza Umana di potenziare i leader giovanili e di dotare le future generazioni di leader delle necessarie competenze e delle esperienze in grado di promuovere il valore della fratellanza. Il programma fa anche parte del Progetto Cultura dell’incontro del Centro per la Religione, la Pace a gli Affari Internazionali della Georgetown University, un centro accademico leader nello studio interdisciplinare della religione e nella promozione della comprensione interreligiosa.

Gli studenti che hanno partecipato al Programma di Borse di Studio del Premio Zayed ad Abu Dhabi nel 2024

La prima edizione

Nella sua prima edizione, il Programma di Borse di studio della Fratellanza Umana ha selezionato un gruppo di 11 studenti di talento, di 8 nazioni e 5 religioni, per un viaggio di studio e di confronto svoltosi ad Abu Dhabi nel febbraio 2024. In questa circostanza i borsisti hanno partecipato al primo incontro Majlis della Fratellanza Umana e hanno assistito alla cerimonia del Premio Zayed. Hanno inoltre incontrato il Grande Imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb - destinatario onorario del premio - e il presidente di Timor Est e membro della commissione giudicante del premio 2022, José Ramos-Horta. Prima, durante e dopo il viaggio di studio, i borsisti hanno lavorato per individuare gli ostacoli alle comunità inclusive nei campus delle università, identificare le pratiche positive esistenti e sviluppare proposte concrete per la creazione di una cultura dell'incontro che potrebbe essere implementata tra le università di tutto il mondo e al loro interno.

In Evidenza 06/02/2024 Giovani protagonisti della tavola rotonda della “famiglia” del Premio Zayed Il giorno dopo la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai tre vincitori dell’edizione 2024, si è svolto un dibattito nell’Emirates Palace di Abu Dhabi tra i membri dell’Alto ...

Futuri ambasciatori di pace

Il segretario generale del Premio Zayed, il giudice Mohamed Abdelsalam, ha dichiarato: "Collaborare con le università globali per contribuire a dotare la prossima generazione di leader con le competenze e le esperienze necessarie per essere ambasciatori di pace e coesistenza nelle loro università, comunità e carriere future è una priorità per il progresso della pace e della fratellanza umana. Il Premio apprezza molto la collaborazione in corso con la Georgetown University per questa importante iniziativa".

Thomas Banchoff, direttore del Centro Berkley della Georgetown, ha detto: "Il Programma di Borse di studio della Fratellanza Umana è un'opportunità unica per portare avanti lo spirito della Dichiarazione sulla Fratellanza Umana firmata da Papa Francesco e dal Grande Imam Ahmed Al-Tayeb nel 2018. Non è mai stato così importante sostenere i giovani impegnati nel dialogo e nella cooperazione interreligiosa". Aisha Alyassi, borsista 2024 degli Emirati Arabi Uniti, ha affermato: "Il Programma di Borse di studio della Fratellanza Umana mi ha fatto crescere sia personalmente che spiritualmente. Abbiamo avuto il piacere di incontrare diversi leader internazionali che hanno sottolineato l'importanza dei giovani nel portare avanti i processi di pace e nel promuovere la fratellanza umana. La loro fiducia in noi ha lasciato un segno nei nostri cuori e ci ha fatto sentire tutti responsabili di fornire un mondo migliore alle generazioni future".

Gli studenti che hanno partecipato al Programma di Borse di Studio del Premio Zayed ad Abu Dhabi nel 2024