Ucraina, una volontaria e i suoi cani aiutano i bambini a superare i traumi della guerra

A Odessa la Caritas ha avviato sedute di riabilitazione psicosociale e fisica per bambini disabili che prevede l'impiego di amici a quattro zampe selezionati e addestrati da un’esperta che sin da piccola sognava di offrire uno spazio in cui poter insegnare ad adulti e piccini a comunicare con loro. Ai media vaticani racconta in che modo, tra la distruzione e i bombardamenti quotidiani, ci sono persone che si adoperano creativamente per sostenere gli altri

Olena Komisarenko e Svitlana Dukhovych – Città del Vaticano

Olena Velychenko è nata a Kherson, nel sud dell’Ucraina, e lì ha vissuto fino all'inizio dell'invasione russa. Il suo sogno, sin dall’infanzia, racconta in una intervista ai media vaticani, era creare un grande centro di addestramento per cani, dove adulti e bambini potessero venire con i loro amici a quattro zampe, e anche i più piccoli che non ne possiedono, per imparare come comunicare correttamente con loro. Grazie al sostegno di amici e simpatizzanti, la giovane donna è riuscita ad aprirlo, ma la guerra l'ha costretta a trasferirsi a Odessa, dove ha continuato l’attività. Qui Olena è stata contattata dalla Caritas che le ha proposto di organizzare sedute di “cane terapia” per gruppi di bambini disabili. “La prima volta che sono andata lì, ero dubbiosa - racconta l’attivista -. Nel passato avevo avuto soltanto un’esperienza con un bambino con disabilità mentale, mentre qui si trattava di un gruppo di otto o dieci minori. Ma tutto è andato molto bene. C'erano anche bambini dalla sfollata Kherson, la mia città natale. Sono venute anche le loro madri ed è molto importante che non solo il bambino, ma anche la mamma possa rilassarsi e trarre giovamento e sollievo emotivo dalla comunicazione con il cane - prosegue Olena -. Molte madri mi raccontavano che hanno dovuto lasciare le loro case e trasferirsi in un altro luogo. Per me è stata unʼesperienza molto importante, perché queste storie ti toccano in profondità e non ti lasciano indifferente”.

Un bambino interagisce con un cane da terapia

La “cane terapia”

La “cane terapia” è un metodo di assistenza alla riabilitazione psicosociale e fisica che prevede l'impiego di cani appositamente selezionati e addestrati. Offre alle persone l'opportunità di ricevere aiuto psicofisiologico, perché l'interazione con i cani normalizza il sistema nervoso, riduce la pressione sanguigna e lo stress psicologico. Questa terapia può essere utile per i bambini e anche per gli adulti che in Ucraina, quasi ogni giorno, non solo sentono il suono di sirene antiaeree, ma anche il rumore delle esplosioni e vedono la distruzione con i loro occhi. Ne soffrono anche gli animali. Però, come spiega Olena, i cani da terapia non reagiscono ai bombardamenti o alle esplosioni, perché per questa attività vengono selezionati quelli che resistono allo stress e sono in grado di sopportare elevati carichi psicologici. “Un cane da terapia non può essere aggressivo verso le persone o gli altri animali - chiarisce Olena -. Deve essere socievole, emotivamente stabile, e noi selezioniamo e addestriamo proprio questi cani. I nostri lavorano sempre con gioia e facilmente stabiliscono un contatto con le persone - specifica -. Ad esempio, quando mettiamo nelle auto le attrezzature che utilizziamo durante le sessioni, i cani capiscono già che stiamo per raggiungere bambini o adulti e questo li rende incredibilmente felici. Saltano in macchina e sono impazienti di andare”.

Un cane da terapia

Gli effetti benefici per i bambini

L'attivista descrive i bambini molto felici dopo le sedute. Fanno foto, accarezzano e abbracciano i cani e ai terapisti chiedono sempre quando verranno la prossima volta. “Una volta ero sul tram a Odessa - ricorda Olena -. In una fermata sono saliti una ragazzina e il suo papà. Lei mi ha sorriso e ha iniziato a salutarmi. Poi mi sono ricordata chi fosse: era Katya dal centro inclusivo della Caritas. Ha problemi di linguaggio, ma capisce tutto. Ha partecipato a una sola seduta di cane terapia, ma dopo tre o quattro mesi mi ha riconosciuta. È così bello quando ci si rende conto di aver dato a un bambino o a un adulto un po' di bontà”. Oltre a momenti di gioia, l’interazione con i cani da terapia dà anche risultati a lungo termine. “I bambini diventano più sicuri di sé - aggiunge la nostra interlocutrice -. Nel contesto della guerra molti bambini si sentono soli. Spesso le famiglie devono lasciare le loro case e i bambini vengono strappati dalla loro scuola, dal loro ambiente a dagli amici. È molto difficile. Lo so per esperienza personale. È difficile ricominciare tutto da capo. È difficile abituarsi a un nuovo posto, cercare nuovi amici. Ecco perché i nostri corsi aiutano i bambini a diventare più attivi e a trovare amici - afferma Olena -. Abbiamo giochi di squadra che coinvolgono bambini e cani e i bambini iniziano a comunicare di più tra loro. Di conseguenza, l'ansia e la depressione passano in secondo piano”.

Un bambino gioca con un cane da terapia

Aiutare gli altri e offrire un servizio alla società

In mezzo alle distruzioni, alle notizie quotidiane di nuove vittime dei bombardamenti russi e nonostante la stanchezza di tre anni di guerra, i volontari ucraini come Olena trasformano la loro creatività e la loro passione in un bene per la società, perché lo considerano il valore più alto. “Quando posso aiutare qualcuno a diventare più felice - conclude - sono molto contenta. Vedo gli occhi felici dei bambini e anche quelli degli adulti. Molto spesso mi chiedono: quando tornate? Quando ci rivedremo? Allora capisco che siamo sulla strada giusta e che stiamo facendo tutto bene. E questo mi ispira molto”.