Premio Sentinella del Creato all'impegno multimediale del Progetto Laudato si'

Ad Alvito, comune al confine tra Lazio e Abruzzo, nell’ambito del XIX Forum dell’informazione cattolica per la Custodia del Creato, sul tema “Consapevolezza ambientale nella professione giornalistica. Tutela dei territori e la Carta di Pescasseroli” promosso da Greenaccord, è stato assegnato il premio "Sentinella del Creato" a Franco Piroli, responsabile della redazione Multimedia del Dicastero Vaticano per la Comunicazione, per il progetto “Laudato si'"

Marina Tomarro - Alvito

“Per la professionalità e la dedizione impiegate nello svolgere il proprio servizio a favore di testimonianze e storie sulla cura della Casa comune, condividendone i contenuti con sensibilità e consapevolezza ambientale e rendendoli efficaci a livello multimediale”. È con questa motivazione che Greenaccord Onlus ha assegnato il premio Sentinella del Creato a Franco Piroli, responsabile della redazione Multimedia del Dicastero Vaticano per la Comunicazione, tra i curatori del progetto Laudato si' del Dicastero per la Comunicazione. Il riconoscimento è stato conferito nell'ambito del XIX Forum dell'Informazione Cattolica, sul tema "Consapevolezza ambientale nella professione giornalistica. Tutela dei territori e la Carta di Pescasseroli"

Lavorare insieme per raccontare la bellezza del Creato

"Ricevere il premio 'Sentinella del Creato' è un onore che condivido con tutto il team della Redazione Multimedia di Vatican News – Radio Vaticana. – ha spiegato Franco Piroli - Insieme, ogni giorno, cerchiamo di raccontare la bellezza e la fragilità del Creato, ispirandoci all'enciclica Laudato si' di Papa Francesco. È un impegno che sentiamo come dovere morale e missione professionale: dare voce a chi custodisce la Terra e sensibilizzare le coscienze con il linguaggio della verità e della speranza. Credo fondamentalmente che ognuno di noi abbia il dovere e la responsabilità di lasciare il Creato migliore di come l'ha trovato La comunicazione ha un potere enorme: può generare consapevolezza, cambiamento e cura Il nostro lavoro racconta storie che invitano a guardare la Terra non solo come risorsa, ma come casa comune da custodire, con gratitudine e coraggio”

Leggi Anche 21/03/2025 XIX Forum dell'Informazione Cattolica, al centro i territori e la loro tutela Inizia oggi fino a domenica 23 marzo ad Alvito, in Lazio, il XIX Forum dell’informazione cattolica per la Custodia del Creato. Filo conduttore dell’incontro è il tema ...

I riconoscimenti assegnati

Durante la cerimonia conclusiva, sono stati assegnati altri premi, in coordinamento con l'Unione cattolica Stampa italiana (Ucsi) e con la Federazione dei Settimanali Cattolici. Il riconoscimento è stato conferito al giornalista Franco Borgogno per il suo lavoro di divulgatore scientifico; ai giornalisti Giuseppe Delle Cave e Renato Piccoli in quanto ideatori del progetto UCSI delle 5M, in cui spiccano contenuti di contrasto alle fake news ambientali; a Emanuele Occhipinti per aver contribuito in modo significativo alla diffusione di una cultura ecologica consapevole; a Caritas Ticino nella persona del suo Direttore Stefano Frisoli, per l'impegno trentennale nel coniugare pratiche concrete di economia circolare ed economia sociale; a Davide De Laurentis, già dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato; al filologo e scrittore Lorenzo Arnone Sipari storico naturalistico, autore di numerosi studi sulla storia sociale e ambientale; a Marco Tarquinio, direttore di Avvenire dal 2009 al 2023, per il suo impegno nella difesa della casa comune.

Il presidente dell'UCSI nazionale Vincenzo Varagona premia due giornalisti