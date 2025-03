Putin propone un'amministrazione Onu per l’Ucraina. No degli Usa

Sul terreno non si fermano i combattimenti e gli attacchi missilistici, 4 morti a Dnipro. Segnalate anche violazioni dell’accordo sulla tutela delle infrastrutture energetiche. Intanto la comunità internazionale respinge la proposta russa su una amministrazione transitoria a guida Onu per l’Ucraina

Marco Guerra – Città del Vaticano

Un’amministrazione transitoria dell’Onu per organizzare elezioni presidenziali in Ucraina e soltanto dopo negoziare un accordo di pace con le nuove autorità. La proposta arriva direttamente da Putin che ha sempre messo in discussione la legittimità dell'attuale governo ucraino e del presidente Volodymyr Zelensky.

Vance parla di “progressi incredibili”

Il presidente ucraino bolla la dichiarazione di Putin come un tentativo di prolungare la guerra e di ostacolare ogni possibilità di negoziati. Netto il rifiuto espresso anche dal segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres che sottolinea: “Il governo ucraino è legittimo”. L’ipotesi è respinta al mittente anche dalla Casa Bianca, secondo cui il futuro dell’Ucraina lo decidono i suoi cittadini, non Mosca”. Il vice presidente americano Vance ha espresso tuttavia ottimismo parlando di “progressi incredibili” in merito ai negoziati di pace con la Russia.

Leggi Anche 13/03/2025 Tregua in Ucraina, inviati Usa a Mosca per le trattative Arrivati stamattina a Mosca gli inviati della Casa Bianca. Trump, dopo che gli Usa hanno raggiunto un accordo con l’Ucraina a Gedda, in Arabia Saudita, ha minacciato sanzioni ...

Truppe Onu solo un ipotesi

Sul terreno però si segnalano ancora violazioni dell’accordo raggiunto in Arabia Saudita per la tutela delle infrastrutture energetiche e almeno 4 morti e 16 feriti per un bombardamento russo sulla città di Dnipro. L’Europa, dal canto suo, dopo la riunione del gruppo dei "volenterosi" a Parigi, continua ad esprimere pieno sostegno a Kyiv ma resta divisa sull’eventuale invio di truppe di pace che vorrebbero organizzare i governi francesi e britannico. Alcune cancellerie europee, tra cui quella italiana, chiedono una missione sotto l’egida dell’Onu ma Jean-Pierre Lacroix, sottosegretario del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, rende noto che "al momento tutto questo resta altamente ipotetico e l'Onu non sta pianificando nulla".