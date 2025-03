Carceri, Mattarella premia "Idee in fuga": riconoscimento per chi prova a cambiare vita

Il 26 febbraio scorso al Quirinale si è svolta la cerimonia di premiazione per 28 cittadini che si sono distinti per meriti, tanto da ricevere le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica. Tra loro uno storico esponente dell’economia carceraria italiana: Carmine Falanga, fondatore e presidente della cooperativa che lavora con gli istituti di pena di Alessandria

È tutt’altro che un cervello in fuga – anche se nel nome della cooperativa, Idee in fuga, il sostantivo associato al carcere richiama un altro gioco di parole – Carmine Falanga, da pochi giorni insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, che ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella grazie al suo lavoro con i detenuti degli istituti di pena di Alessandria: "Per la sua attività volta a creare una sinergia tra le mura del carcere e le imprese", si legge nella motivazione. “È stata la giornata della consapevolezza che facciamo qualcosa di buono e significativo per la collettività – commenta con i media vaticani – voglio condividere questo premio soprattutto con i miei ragazzi che ogni giorno s’impegnano fino in fondo per cambiare la propria vita”.

Idee in fuga è anche fuga di idee

La storia di "Idee in fuga" inizia nel 2018 con l’apertura della prima falegnameria in carcere, poi la vocazione per la cucina e l’ideazione del marchio Fuga di sapori dedito alla pasticceria e alla panificazione, fino alla produzione della birra con il Luppoletto galeotto e, ultimo solo in ordine cronologico, l’apertura di un bistrot unico nel suo genere: interno alle mura della casa circondariale di Alessandria, ma accessibile dall’esterno. Una scommessa divenuta realtà che ha da poco compiuto un anno di vita. “Recuperiamo cose, ma soprattutto recuperiamo persone – scherza il neo Cavaliere – come lo spazio: quello in cui nasce il bistrot, ad esempio, era appannaggio della polizia penitenziaria che ce l’ha concesso volentieri, essendo inutilizzato da tempo”.

La diversificazione per ottimizzare il reinserimento

La diversificazione, Falanga l’ha imparata nel suo percorso di laurea in economia e commercio: “Per un’azienda è fondamentale posizionarsi in settori diversi per superare eventuali momenti di difficoltà come è stato il Covid – spiega – per noi, in carcere, è uno strumento efficace grazie al quale possiamo effettuare più reinserimenti lavorativi”. E infatti finora sono stati circa 60 i detenuti reintrodotti nel mondo del lavoro dalle varie attività di Idee in fuga, oltre ai 15 tra ristretti ed ex ristretti che la cooperativa ha assunto direttamente.

Il bistrot Fuga di sapori nelle mura del carcere di Alessandria

Aprire le porte del carcere come Papa Francesco

Fiore all’occhiello di Idee in fuga è certamente il bistrot Fuga di sapori, che ha avuto il pregio di far conoscere alla città un po’ di più il mondo del carcere: “Avevamo voglia di aprire le porte dell’istituto, proprio come Papa Francesco ha fatto all’inizio di questo Giubileo aprendo una Porta Santa a Rebibbia, è un sentimento che ci accomuna – dice Falanga – grazie a questo varco sulle mura penitenziarie ora nessuno può più ignorare l’esistenza del carcere, anzi, può toccarlo con mano e, nel nostro caso, può assaggiare ciò che il lavoro può fare per queste persone”. La prossima fuga di idee? “Ci piacerebbe allargare il bistrot, ma anche aprire un laboratorio di pasticceria esterno, per ora ne abbiamo solo uno interno, ma soprattutto l’obiettivo è sempre quello di dare lavoro a più persone possibile”.