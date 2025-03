Gaza, sono arrivati a oltre 50 mila i morti per la guerra

Drammatico aumento delle vittime dall'inizio del conflitto. Dalla ripresa dei bombardamenti israeliani sulla Striscia, cinque giorni fa, sono stati uccisi più di 670 palestinesi. L’esercito circonda Rafah, mentre a Khan Yunis è stato ucciso un alto funzionario di Hamas. Domani il viaggio di Kaja Kallas, a capo della diplomazia europea

Vatican News

Oltre 50mila morti a Gaza, una cifra spaventosa, impronunciabile, che in poco tempo verrà superata e di molto. I raid israeliani, solo nelle ultime 24 ore, ne hanno uccise 39 di persone, i morti da quando sono ripresi i bombardamenti, quasi una settimana fa, sono più di 670. Le cifre sono del ministero della Salute di Gaza, ritenute non attendibili da Israele, affidabili invece dalle Nazioni Unite.

Ucciso Salah al-Bardawil

L’esercito israeliano ha intanto circondato un distretto di Rafah, nel sud della Striscia. Tal al-Sultan era già stato abbandonato da molti degli abitanti ai quali era stata intimata l’evacuazione per operazioni mirate a "smantellare le infrastrutture terroristiche ed eliminare" i combattenti presenti. In un attacco su un accampamento di tende nell’area di Khan Yunis è rimasto invece ucciso un alto funzionario di Hamas, Salah al-Bardawil, membro dell'ufficio politico del movimento e del Consiglio legislativo palestinese. Operazioni sono state inoltre lanciate su Beit Hanoun, nel nord del territorio.

Domani la visita di Kaja Kallas

È dal 18 marzo che Israele ha rotto la tregua con Hamas, in vigore dal 19 gennaio. I bombardamenti ripresi su Gaza hanno quindi costretto migliaia di gazawi, già sfollati da 17 mesi di guerra, a fuggire ancora una volta tra le rovine. Nelle mani di Hamas restano ad oggi ancora 58 ostaggi rapiti il 7 ottobre del 2023. Il loro rilascio, assieme a un “ritorno immediato” all’accordo di cessate il fuoco verrà chiesto domani, lunedì 24 marzo, dall’Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, che sarà in Israele e nei Territori palestinesi per incontri con le massime autorità.