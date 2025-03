Le forme del tempo, la mostra del designer David Dolcini

Negli spazi del progetto Volumnia di Enrica De Micheli, la basilica cinquecentesca di Sant'Agostino a Piacenza, dal 29 marzo al 24 maggio, prende vita l'allestimento curato da Marco Sammicheli. L'esposizione porta avanti la ricerca del modellista su linee e archetipi e stabilisce una relazione tra l'osservatore e la creazione, in una dimensione che può farsi spirituale

Il silenzio della materia, la perfezione delle geometrie, unita al calore del legno, fanno degli oggetti di David Dolcini un percorso, Le forme del tempo, dentro i misteri dell'armonia. Il curatore della mostra, Marco Sammicheli, che tra l'altro è direttore del settore design, moda e artigianato di Triennale Milano e del Museo del design italiano, chiarisce ai nostri microfoni che quello raccontato da David Dolcini nella Chiesa di Sant'Agostino a Piacenza, sede di Volumnia, è "un tempo umano, che si pone come antidoto alla frenesia, non solo della vita quotidiana ma anche della vita produttiva e creativa dei designer". "Dolcini è un progettista che lavora per grandi e importanti aziende del made in italy, ma da tempo si cimenta in una sorta di palestra, dove le forme che elabora non hanno un'immediata spinta verso una soluzione, un esito o un risultato, ma sono delle continue sperimentazioni. In questo il tempo è un balsamo che forgia e definisce le geometrie".

Uno degli oggetti esposti (foto di Fausto Mazza) (Photo Fausto Mazza Studio)

La matematica delle forme

Le creazioni di Dolcini sono pensieri plastici che il designer raggruppa in famiglie - gli innesti, le sovrapposizioni, i tralci, i conversi - guidando l'osservatore tra la monumentalità degli spazi della galleria e portandolo all'essenza delle cose. La mostra è, in realtà il secondo atto della riflessione di Dolcini sulla forma e sul tempo. Già nel dicembre 2024, infatti, vi era stata un'installazione sul sagrato della chiesa, per stabilire una prima relazione con la cittadinanza. In questo secondo momento il visitatore entra nel vivo della ricerca del progettista, nel suo rapporto con l'armonia. "In Dolcini - spiega Sammicheli - c'è un'attenzione alla matematica delle forme tipica della natura. Tutto ciò che ci appare così spontaneo è in verità normato da regole che sviluppano le armonie di quello che vediamo. Anche ciò che sembra organico ha alla base un rigore geometrico".

Lo sguardo sulla natura

Nella dimensione materica degli oggetti di Dolcini, il cui elemento d'elezione è il legno, c'è un evidente richiamo alla natura: "David Dolcini frequenta boschi, campi, la sua famiglia è legata anche al mondo dell'agricoltura", precisa Sammicheli. La curiosità per il mondo degli innesti, che lui porta nel design, viene dalla consuetudine con questa realtà. "In più - aggiunge il curatore - c'è in lui un grande rispetto per la longevità, l'idea che qualcosa debba durare nel tempo, trascendere le vanità delle cose e resistere, perché il rispetto dell'ambiente e del creato si debba evincere anche da oggetti che mettiamo in casa e devono aiutarci a mettere a fuoco temi importanti". Una visione consonante con l'attenzione che Papa Francesco ha espresso in moltissimi interventi, prime fra tutti l'enciclica Laudato si' e l'esortazione apostolica postsinodale Querida Amazonia.

David Dolcini e la gallerista Enrica De Micheli (Photo Fausto Mazza Studio)

Pensare con le mani

La materia e il processo artigianale della creazione ci portano indietro nel tempo, ma c'è anche una dimensione trascendente negli oggetti di Dolcini. "Enzo Mari, un grande maestro del designer italiano - afferma Sammicheli - diceva che si può pensare con le mani. Io credo che David Dolcini appartenga a questa tradizione e che, pur con un atteggiamento laico, ci sia in lui il desiderio di accompagnare, nel rispetto del silenzio, l'essere umano con oggetti che, a mio avviso, aiutano tantissimo a pregare". Secondo il curatore, il viaggio tra le opere del progettista, negli spazi della chiesa di Sant'Agostino, aiuta l'osservatore a percepire l'alterità, che si trova spesso in una dimensione verticale. L'attenzione all'altro è testimoniata anche da un impegno attivo del designer in progetti di volontariato legati all'etica del lavoro e alla gioia della creatività".

La montagna e il divino

Dolcini ama la montagna, i boschi, azioni antiche e immortali come il camminare nel silenzio e nella contemplazione in luoghi solitari, dove pure non ci si sente mai soli. "È un luogo di ispirazione e di guida e spesso anche un rifugio. Credo che alcuni degli oggetti presentati da Dolcini nella galleria Volumnia - conclude Sammicheli - siano stati assorbiti dalla frequentazione della montagna. Come curatore, ho visto in questi oggetti ho visto una grande tensione a offrire un'idea di relazione con il divino".