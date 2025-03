XIX Forum dell'Informazione Cattolica, al centro i territori e la loro tutela

Inizia oggi fino a domenica 23 marzo ad Alvito, in Lazio, il XIX Forum dell’informazione cattolica per la Custodia del Creato. Filo conduttore dell’incontro è il tema “Consapevolezza ambientale nella professione giornalistica. Tutela dei territori e la Carta di Pescasseroli”. L’incontro è promosso dall’associazione culturale Greenaccord. Focus sulla montagna, sui parchi e sulla Carta deontologica di Pescasseroli

Marina Tomarro - Alvito

La salvaguardia delle terre alte, il ruolo dei parchi nazionali nella protezione del territorio e la responsabilità dell'informazione ambientale, e ancora il problema della marginalità e dello spopolamento delle aree montane, la gestione sostenibile delle foreste, e l'importanza di una narrazione giornalistica equilibrata e accurata per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche ambientali. Sono questi i temi che verranno affrontati nel XIX Forum dell'informazione cattolica per la Custodia del Creato, che si apre oggi ad Avito, in provincia di Frosinone. L'incontro, promosso dall'associazione culturale Greenaccord, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lazio e del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio Molise, ha come filo conduttore il tema "Consapevolezza ambientale nella professione giornalistica. Tutela dei territori e la Carta di Pescasseroli".

Un confronto tra giornalisti per raccontare realtà lontane

"Ad un anno dalla Carta di Pescasseroli - spiega Alfonso Cauteruccio presidente di Greenaccord -, la Carta deontologica che contiene norme e principi per una corretta comunicazione dei temi ambientali, approvata nel 2023 dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, su proposta degli Ordini regionali di Abruzzo, Lazio e Molise, abbiamo deciso di fare un Forum proprio su questo importante documento nel posto in cui è stato pensato. Naturalmente l'attenzione è stata rivolta soprattutto ai territori montani - continua Cauteruccio -, cercando di capire quali sono, le opportunità che offronoda una parte e dall'altra tutte le vulnerabilità che subiscono. Rifletteremo anche su quanto il giornalismo può dare una mano, cercando di incentivare un ripopolamento di queste aree”. Il Forum dell'informazione Cattolica, giunto alla diciannovesima edizione, è cresciuto anno dopo anno. Nasce per sensibilizzare le riviste cattoliche sulle tematiche ambientali - racconta il presidente di Greenaccord -, ma con il passare degli anni è diventato un terreno di confronto sempre più vasto e ricco tra vari giornalisti che arrivano da ogni parte d'Italia, ognuno con esperienze diverse. Il nostro obiettivo è quello di cercare, come comunità di persone che fanno rete tra loro, di rilanciare una professione che sia più vicina a realtà a volte lontane e dimenticate, come i territori montani".

La salvaguardia dei parchi e delle foreste

La scelta di svolgere l'incontro ad Alvito è stata accolta con grande favore dagli abitanti del luogo. "È un onore ospitare nella nostra città questo forum - sottolinea la sindaca del paese laziale Luciana Martini -. In questi tre giorni interverranno molti personaggi di primo piano del mondo del giornalismo, che mi auguro possano godere le bellezze e le ricchezze del nostro territorio. Infatti non è solo Alvito protagonista, ma anche tutti i comuni della comunità del Parco Nazionale". Domani mattina il focus dell'incontro sarà sui parchi e sulla tutela del territorio, verrà illustrato il Parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise e a parlarne sarà il direttore Luciano Sammarrone. Inoltre Andrea Masullo, direttore scientifico di Greenaccord, si soffermerà sulla protezione dei parchi e delle foreste dai cambiamenti climatici. Mentre il pomeriggio sarà dedicato alla Carta di Pescasseroli e sarà aperto dal presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio che approfondirà la tutela dell'ambiente nella Costituzione Italiana. Paola Spadari, segretaria nazionale del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, parlerà della necessità di una carta deontologica per la consapevolezza ambientale. La sera, alle 21 nel Teatro Comunale, infine, ci sarà il conferimento del Premio giornalistico Sentinella del Creato 2025 a giornalisti e personalità che si sono distinti per la loro sensibilità ambientale.