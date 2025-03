Gaza. Francia, Germania e Regno Unito chiedono ad Israele di fermarsi

A quattro giorni dalla ripresa dei bombardamenti israeliani a Gaza si contano centinaia di vittime. Netanyahu ha licenziato il capo dell’intelligence, ma l'Alta Corte ha congelato il provvedimento

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

Ancora bombardamenti israeliani su Gaza, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 marzo, in particolare su Rafah e Khan Younis. Da quando si è interrotto il cessate il fuoco, secondo i media locali, sono stati uccise centinaia di persone, tra loro almeno 200 minori, come denunciato dall'Unicef. In uno degli attacchi, come riportato dall'esercito israeliano, sarebbe rimasto ucciso anche il capo dell'intelligence militare di Hamas nella Striscia, Osama Tabash, figura di rilievo nel gruppo fondamentalista. Colpito anche un ospedale costruito dalla Turchia nei pressi del Corridoio Netzarim. Ankara ha condannato l'accaduto, denunciando "un attacco deliberato" contro una struttura in quel momento priva di pazienti, ma ritenuta l'unica in grado di fornire cure oncologiche. Proseguono intanto le proteste a Tel Aviv e Gerusalemme per chiedere lo stop alla guerra, mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha licenziato Ronen Bar, il capo dello Shin Bet, l'agenzia di intelligence interna israeliana, provvedimento poi congelato dall'Alta Corte.

L'appello congiunto

Leggi Anche 21/03/2025 Israel, o presidente Herzog critica retomada dos combates O chefe de Estado israelense disse estar transtornado com a retomada dos combates no sul da Faixa de Gaza, que já deixou mais de 500 mortos. Na manhã desta sexta-feira, 21 de ...

Francia, Germania e Regno Unito hanno chiesto un "ritorno immediato al cessate il fuoco", definendosi "indignati" per il numero di vittime tra i civili da quando Israele ha violato la tregua. In una dichiarazione congiunta, i ministri degli Esteri Jean-Noël Barrot, Annalena Baerbock e David Lammy hanno denunciato nella serata di venerdì "una drammatica battuta d'arresto per la popolazione di Gaza, gli ostaggi, le loro famiglie e l'intera regione" chiedendo con "urgenza il ritorno immediato al cessate il fuoco".

La smentita dell'Egitto

L'Egitto ha intanto smentito "categoricamente" le notizie di stampa secondo cui sarebbe pronto ad accogliere in maniera temporanea mezzo milione di residenti di Gaza in una città designata nel Sinai settentrionale, nell'ambito della ricostruzione della Striscia.