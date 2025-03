Telefonata Trump-Zelensky, domenica la ripresa dei colloqui

Spiragli di luce per la pace in Ucraina: all’indomani dell’attesa telefonata tra i presidenti di Stati Uniti e Russia, Trump e Putin, il numero uno della Casa Bianca ha telefonata anche al presidente ucraino Zelensky e sui social commenta: “Siamo sulla buona strada”. L’appello dell’Onu: “Il cessate il fuoco parziale apra la strada a una pace giusta”

Roberta Barbi – Città del Vaticano

È un bilancio sostanzialmente positivo quello della lunga telefonata di ieri tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, che ha fatto seguito ad un’altra attesissima telefonata, quella fra Trump e il presidente russo Vladimir Putin, avvenuta il giorno prima. Zelensky ha dichiarato di non aver subito pressioni dagli Usa sul tema delle concessioni a Mosca e di aver discusso di un possibile coinvolgimento americano nelle riparazioni della centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente sotto il controllo russo.

Leggi Anche 19/03/2025 Ucraina, prima intesa fra Stati Uniti e Russia per lo stop dei raid sulle infrastrutture Nella telefonata fiume tra i due presidenti concordata una tregua temporanea. Insoddisfatto il presidente, Zelensky, che accusa la Russia di voler solo indebolire l'Ucraina

I temi del colloquio

Fra i temi affrontati nella telefonata tra i due, è emersa quella che potrebbe essere interpretata come una parziale riapertura da parte di Trump sulle forniture di armi all’Ucraina, essendosi impegnato ad aiutare Kyiv a ottenere nuovi sistemi di difesa aerea, in particolare il sistema Patriot, anche se non direttamente dalle riserve del Pentagono, mentre sembra sospeso l’accordo sulle terre rare. Trump, tuttavia, si è proposto di contribuire alla sicurezza ucraina controllando le centrali elettriche e nucleari del Paese; infine si è parlato anche del tema dei bambini ucraini rapiti e portati in Russia: un tema che sta molto a cuore al presidente Zelensky che si è anche impegnato a porre fine agli attacchi all’energia e ad altre infrastrutture civili, come chiesto nella proposta russa di tregua parziale.

L’appello dell’Onu a una pace giusta e duratura

Domenica, in Arabia Saudita, riprenderanno i colloqui sulla proposta di tregua parziale e sullo scambio di prigionieri tra Mosca e Kyiv che comunque non hanno smesso di accusarsi a vicenda per attacchi ad obiettivi strategici. Dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres l’appello che “il cessate il fuoco parziale apra la strada a una pace giusta che rispetti l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”.