Yemen, i ribelli Houthi rispondono agli attacchi Usa

I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, hanno rivendicato un secondo attacco a un gruppo di portaerei americane come rappresaglia ai raid degli Stati Uniti iniziati sabato scorso e che sono proseguiti anche questa notte. Gli Usa non confermano questo nuovo attacco subito, che seguirebbe quello di ieri alla portaerei Truman nel Mar Rosso

Roberta Barbi – Città del Vaticano

In Medio Oriente c’è il rischio concreto che si apra un nuovo fronte: sabato scorso gli Stati Uniti hanno effettuato massicci raid sullo Yemen, a partire dalla capitale Sana’a, che hanno portato alla morte in totale di 53 persone e al ferimento di altre 98, per la maggior parte donne e bambini. I raid, secondo gli Usa, erano mirati a eliminare figure di spicco dei ribelli Houthi, le milizie sciite alleate dell’Iran. E infatti la reazione dei Pasdaran non si è fatta attendere: “Siamo pronti a rispondere a ogni attacco”.

La rappresaglia degli Houthi

Come rappresaglia gli Houthi hanno poi attaccato la portaerei americana Truman, di stanza nel Mar Rosso a protezione dei mercantili, con numerosi missili balistici e da crociera nonché con droni. “Gli americani saranno ora soggetti al divieto di navigazione finché continueranno la loro aggressione – ha detto in un discorso televisivo il leader dei ribelli Abdumalik al-Houthi –. La nostra decisione riguardava solo il nemico israeliano, ma ora sono inclusi anche gli Stati Uniti”.

La strategia americana

Nelle scorse ore si sono nuovamente intensificati i raid americani che hanno colpito anche una fabbrica nella regione occidentale yemenita di Hodeida e la cabina di pilotaggio della Galaxy Leader, nave catturata dai ribelli un anno fa. “Un’aggressione militare che costituisce una flagrante violazione dei principi fondamentali dell’Onu e del diritto internazionale”, è il commento ufficiale dell’Iran che è probabilmente il principale destinatario del messaggio americano. Le tensioni nel Mar Rosso sono stasti al centro anche dell’ultima telefonata tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli Esteri russo Lavrov. “Moderazione e la cessazione di tutte le attività militari”, è, infine, l’appello lanciato a fine giornata, ieri, dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, rivolto sia agli Stati Uniti che ai ribelli yemeniti.