Afghanistan, arrestato l'attivista che insegna ai bambini

Wazir Khan è stato prelevato da alcuni agenti e trasferito in un luogo sconosciuto. Il giovane, fondatore dell' associazione Today Child, è impegnato nell'istruzione itinerante dei bambini e delle bambine. Preoccupazione dei familiari e delle organizzazione per la difesa dei diritti umani

Federico Piana- Città del Vaticano

Il suo telefono rimane muto. Neanche ai messaggi risponde più. Quando i media vaticani provano a contattarlo deve arrendersi all’evidenza: Wazir Khan è sparito nel nulla. O meglio, fatto sparire da alcuni solerti funzionari dell’intelligence talebana che in Afghanistan controllano e sanzionano ogni idea che non combaci millimetricamente con quelle in voga nel governo ed imposte col pugno di ferro al Paese, uno dei più poveri nel mondo e dello stesso continente asiatico.

Notizie frammentarie



Le poche notizie di prima mano che si riescono ad ottenere dalla famiglia sono frammentarie e preoccupanti. Il giovane sarebbe stato prelevato dalla sua residenza della capitale, Kabul, e condotto in una località segreta da quattro agenti locali che lo avrebbero trascinato via ammanettato e bendato.

Sorriso contagioso



L’arresto risalirebbe al 24 febbraio scorso ma la notizia si è diffusa solo in queste ore facendo stare col fiato sospeso chi conosce bene questo venticinquenne dal sorriso contagioso impegnato da anni nell’istruzione delle bambine e dei bambini con una scuola itinerante all’aperto che finora ha toccato i villaggi e le provincie più remote ed isolate.

Tragico paradosso



L’ipotesi più plausibile è che proprio la sua battaglia in favore della scolarizzazione delle giovani gli sia costata l’avversione dei talebani che non hanno preso bene anche l’attivismo di Today Child, l’associazione senza scopo di lucro creata da Wazir per reperire fondi con i quali acquistare libri e materiale scolastico. Un tragico paradosso in una nazione che recentemente ha raggiunto il più basso tasso di alfabetizzazione del mondo e dove la metà della popolazione non sa né leggere né scrivere.

Mobilitazione internazionale



«Il governo dovrebbe premiare persone così invece le mette a tacere» hanno denunciato alcune organizzazioni per la difesa dei diritti umani che hanno richiesto l’immediato rilascio del giovane auspicando una mobilitazione internazionale

Crescere uomini e donne liberi

In una recente intervista con i media vaticani, Wazir Khan aveva raccontato la sua storia di musulmano praticante con il desiderio di emancipare quei bambini e quelle bambine tramite il sapere e la cultura che rende donne e uomini liberi. «Lo so — disse in quell’occasione– che tutto questo è rischioso per la mia vita ma non sto facendo nulla di sbagliato. Senza l’istruzione, lo sviluppo dell’Afghanistan è impossibile». Parole che, rilette ora, suonano come una lugubre e beffarda profezia.