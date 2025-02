Stop ai dazi americani contro Messico e Canada, un mese per trattare

Il rischio di una guerra commerciale spinge ai negoziati. Washington pospone l'entrata in vigore delle nuove tariffe e chiede un maggiore impegno sul fronte del contrasto all'immigrazione illegale e al narcotraffico. Trattative aperte anche con la Cina dopo la decisione di Pechino di rispondere con tariffe del 15% all'importazione di gas e carbone Usa

Marco Guerra – Città del Vaticano

La miccia de dazi Usa sui prodotti messicani e canadesi ha dato il via a una trattativa commerciale e politica tra gli Stati Uniti e gli altri due Paesi della regione.

Dialogo con Messico e Canada

Ieri Trump, dopo aver sentito prima la presidente Messicana Sheinbaum e poi premier canadese Trudeau, ha firmato l’ordine di sospensione delle nuove tariffe fino al 4 marzo. Si sono dati un mese, quindi, per negoziare nuovi accordi vantaggiosi per tutti. Nel frattempo Trump ha chiesto sforzi immediati per fermare il flusso di migranti e il traffico di droga. Di conseguenza, il Messico si impegna a schierare 10mila agenti per controllare il confine con gli Usa mentre il Canada rafforzerà i controlli alla frontiera con nuovi elicotteri, tecnologie e personale. “Lanceremo una forza d'attacco congiunta Canada-Usa per combattere la criminalità organizzata” ha spiegato l’inquilino della Casa Bianca.

Leggi Anche 22/01/2025 L’ombra dei dazi di Trump sul Forum di Davos All'annuale vertice economico mondiale in Svizzera emerge la preoccupazione per l’imposizione di nuovi dazi prospettata dal presidente degli Stati Uniti, che domani interverrà in ...

La Cina risponde con dazi

Trump intende trattare anche con la Cina, soprattutto dopo che Pechino ha risposto ai dazi Usa con un pacchetto di misure che colpiscono il carbone e gas naturale liquefatto Usa con aliquote del 15% e ha inoltre aperto un'indagine antitrust su Google. Il presidente degli Stati Uniti infine torna paventare misure anche contro il Vecchio continente. "L'Europa approfitta di noi da anni – ha detto – e ora vogliono un accordo, vedremo cosa ne verrà fuori, la parola è reciprocità". L’Ue ostenta fermezza. Dal vertice informale dei leader europei a Bruxelles, Francia e Germania chiedono di “agire e farsi rispettare”.