Usa, un piccolo aereo si schianta a Philadelphia, almeno 6 vittime

Ancora un disastro aereo negli Stati Uniti, dove un velivolo adibito al trasporto medico, con a bordo una paziente pediatrica e cinque altre persone di nazionalità messicana, si è schiantato in un quartiere a nord-est della città della Pennsylvania. Morte le persone a bordo, sei i feriti a terra

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

La sciagura è avvenuta a breve distanza temporale dallo scontro tra un aereo di linea e un elicottero militare sopra Washington, che ha causato la morte di 67 persone. Un aereo utilizzato per il trasporto medico si è schiantato ieri sera a nord est di Philadelphia, provocando la morte delle sei persone a bordo e il ferimento di altre sei che erano a terra.

Le vittime sono quattro membri dell'equipaggio e due passeggeri, tra cui un paziente pediatrico - una bambina - e la madre. La bambina era stata curata a Philadelphia per una patologia grave e doveva essere trasportata a casa. La destinazione finale del volo era Tijuana, in Messico, dopo uno scalo in Missouri. Fonti di stampa riferiscono che l’impatto ha trasformato il velivolo in una palla di fuoco, incendiando diverse abitazioni in un quartiere densamente popolato. A seguito dell’incidente, diverse strade sono state chiuse al traffico. Il tragico evento è avvenuto a meno di cinque chilometri dall’aeroporto Northeast Philadelphia, utilizzato principalmente per voli aziendali e charter. I vigili del fuoco hanno confermato che l’incendio ha coinvolto diverse strutture nei pressi di Cottman Avenue e Roosevelt Boulevard. "Altre anime innocenti sono andate perse in questo triste incidente", ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Dinamiche dello schianto ancora da determinare

"Il jet era diretto all’aeroporto nazionale di Springfield-Branson, in Missouri. La FAA e l’NTSB condurranno un’indagine per chiarire le cause dell’incidente", si legge nel comunicato ufficiale dell’ente. I dati di volo rivelano che il piccolo aereo è decollato alle 18:06, ora locale, ma è scomparso dai radar dopo circa 30 secondi, dopo aver raggiunto un’altitudine di quasi 500 metri. Le circostanze dello schianto restano ancora da determinare.

Una nuova sciagura dopo l’incidente aereo a Washington

L’incidente è avvenuto appena 48 ore dopo il disastro aereo nei pressi dell’aeroporto nazionale Reagan di Washington. Il Papa ha scritto al presidente americano Donald Trump per esprimere vicinanza spirituale alle persone coinvolte in questa sciagura. “Affidando le anime dei deceduti alla misericordia amorevole di Dio Onnipotente - ha scritto il Pontefice riferendosi al disastro avvenuto a Washington, sul fiume Potomac, nei pressi dell'aeroporto Ronald Reagan- offro le mie più profonde condoglianze alle famiglie che ora sono nel pianto per la perdita di una persona cara”.