Premio Zayed 2026, entro il primo ottobre la presentazione dei candidati

Dopo la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’edizione 2025, svoltasi il 4 febbraio scorso ad Abu Dabhi, è iniziata la raccolta delle candidature per il riconoscimento istituito dopo la firma del Documento sulla Fratellanza Umana da parte di Papa Francesco e del Grande Imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb e attribuito a persone ed entità di ogni provenienza, che lavorano per promuovere la solidarietà, l’integrità, l’equità e la coesistenza pacifica

Vatican News

Sono aperte le candidature per l'edizione 2026 del Premio Zayed per la Fratellanza Umana, assegnato a individui e organizzazioni che danno un contributo eccezionale alla promozione della fratellanza umana, della coesistenza pacifica e dei valori di tolleranza e solidarietà, seguendo le orme Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondatore degli Emirati Arabi Uniti. Istituito nel 2019, dopo lo storico incontro ad Abu Dhabi tra Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb che hanno firmato il Documento sulla Fratellanza Umana, il riconoscimento include un compenso di un milione di dollari e in questi anni ha sostenuto leader globali, attivisti e organizzazioni per la promozione dei valori della fratellanza umana. Accademici, personaggi pubblici, leader spirituali, membri di governi, capi di organizzazioni non governative e quanti sono idonei a partecipare alle selezioni per il Premio, possono presentare le loro candidature attraverso il sito web ufficiale del Premio Zayed per la Fratellanza Umana https://zayedaward.org, entro il 1° ottobre 2025.

Un riconoscimento per promuovere la fratellanza umana

"Per il settimo anno consecutivo, il premio continua i suoi sforzi pionieristici per mettere in luce figure ispiratrici che promuovono i valori della coesistenza pacifica”, ha dichiarato il giudice Mohamed Abdelsalam, segretario generale del Premio Zayed per la Fratellanza Umana, aggiungendo che “il premio ha guadagnato una significativa attenzione globale nel corso degli anni, ricevendo migliaia di candidature da tutto il mondo” e che “quest'anno, mira a riconoscere nuovi individui e organizzazioni che guidano un cambiamento significativo nella promozione della fratellanza umana". Finora il Premio Zayed per la Fratellanza Umana ha riconosciuto 16 destinatari da tutto il mondo per i loro contributi in vari campi, tra cui l'assistenza sanitaria accessibile, la sostenibilità, l'istruzione, il sostegno ai rifugiati, lo sviluppo comunitario e l'empowerment dei giovani e delle donne.

L’edizione 2025

L'invito a presentare candidature per l'edizione 2026 segue la cerimonia di premiazione del 4 febbraio ad Abu Dabhi, che ha riconosciuto vincitori del 2025 il Primo Ministro delle Barbados, Mia Amor Mottley, SC, MP, per la sua difesa dell'azione per il clima; World Central Kitchen (WCK) - fondata dallo chef José Andrés - per il suo costante impegno nel fornire aiuti alimentari nelle zone di conflitto e all'indomani di disastri; e Heman Bekele, un quindicenne innovatore nel campo della salute, per la sua ambizione e l'idea di salvare la vita dei più vulnerabili e la sua visione di un'assistenza sanitaria accessibile e conveniente attraverso lo sviluppo di un sapone economico per prevenire e curare il cancro della pelle in fase iniziale. L’evento, tenutosi al Founder's Memorial di Abu Dhabi, ha riunito leader e funzionari degli Emirati Arabi Uniti, tra i quali lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e svariate personalità, dignitari e sostenitori umanitari di tutto il mondo.

Le personalità premiate

Il Premio Zayed per la Fratellanza Umana, attribuito a persone ed entità di ogni provenienza, in qualsiasi parte del mondo, che lavorano disinteressatamente e instancabilmente per promuovere i valori senza tempo di solidarietà, integrità, equità e ottimismo e creare progressi verso la coesistenza pacifica, ha avuto tra i precedenti destinatari Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb, destinatari onorario, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, l'attivista contro l’estremismo Latifa Ibn Ziaten, il re Abdullah II bin Al Hussein e la regina Rania Al Abdullah del Regno Hascemita di Giordania, l'organizzazione umanitaria haitiana Foundation for Knowledge and Liberty (FOKAL), la Comunità di Sant'Egidio, la costruttrice di pace keniota Shamsa Abubakar Fadhil, le organizzazioni caritative indonesiane Nahdlatul Ulama e Muhammadiyah, il chirurgo cardiaco di fama mondiale Sir Magdi Yacoub e la fondatrice della ONG cilena Suor Nelly Leon Correa.