Il Nicaragua esce dalla Fao ed espelle i funzionari dell’Agenzia Onu

Un mercato in Nicaragua (ANSA)

Nuova decisione del governo Ortega dopo la pubblicazione del rapporto sulla sicurezza alimentare

Il governo del Nicaragua ha annunciato il suo ritiro dalla Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, chiudendone gli uffici a Managua ed espellendo i funzionari dell’Onu dal Paese.

Lo ha confermato il ministro degli Affari Esteri, Valdrack Jaentschke, a causa dei dati contenuti nell’ultimo rapporto Fao intitolato «Lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo 2024», in cui il Paese centroamericano è inserito tra quelli dove più si soffre la fame in America centrale. Il ministro Jaentschke ha definito l’atteggiamento della Fao come «inaccettabile, inammissibile e irrispettoso».