Netanyahu verso gli Stati Uniti: “Con Trump cambieremo il Medio Oriente"

Primo leader straniero ad incontrare il presidente americano. Sul tavolo il futuro del della regione mediorientale. I ministri degli Esteri di cinque Paesi arabi dicono no allo sfollamento forzato dei palestinesi dai loro territori

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

“Mi sto recando a Washington per un incontro molto importante con il presidente Trump”. Così il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, prima di salire sul volo che lo porterà negli Stati Uniti. Un incontro, definito “storico” dallo stesso primo ministro, in calendario martedì, e che – ha ribadito Netanyahu – dimostra lo stretto legame tra Usa e Israele. Il colloquio sarà incentrato sulle “questioni critiche che abbiamo di fronte: la sconfitta di Hamas, il ritorno di tutti i nostri ostaggi e il confronto con l'asse iraniano in tutte le sue orme, un asse che minaccia non solo la sicurezza di Israele, ma anche il Medio Oriente e il mondo intero”. Netanyahu sarà il primo leader straniero ad essere ricevuto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo il suo ritorno alla Casa Bianca.

Seconda fase

Si lavora tanto per l'inizio della seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco, sul quale c'è incertezza. Chiara però è la posizione di Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Autorità Nazionale Palestinese e Lega Araba che hanno respinto l'idea di sfollare con forza i palestinesi dal loro territorio, come suggerito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La mossa, fanno sapere in una dichiarazione congiunta, minaccerebbe la stabilità nella regione, diffonderebbe il conflitto e comprometterebbe le prospettive di una pace duratura in Medio Oriente.

Attacchi

Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver condotto nelle ultime ore tre attacchi aerei in Cisgiordania contro numerosi terroristi. Intanto il ministero della Sanità dell'Autorità Palestinese ha confermato la morte di due persone nell'attacco di un drone dell'Idf a Jenin e di altri due morti in un attacco di un drone a Qabatiya.