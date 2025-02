Haiti: dato alle fiamme l’ospedale di Port au Prince

L’attentato ad opera delle bande armate che seminano il terrore nell’isola. La struttura sanitaria pubblica era già stata colpita in passato

Vatican News

Alcuni membri della coalizione di bande armate "Viv Ansanm" di Haiti hanno incendiato l'ospedale universitario della capitale Port-au-Prince, il principale ospedale pubblico della città. Lo riportano i principali media haitiani, e sui social si sono diffuse immagini dell'edificio in fiamme.

Un attentato alla vita degli haitiani

L'ortopedia, la chirurgia e la sala che ospita l'archivio dell'ospedale sono i settori maggiormente colpiti, secondo quanto riferito dal direttore esecutivo, il dottor Prince Pierre Sonson, che denuncia la distruzione di un prezioso dispositivo per estrarre i proiettili dal corpo. In un comunicato, il ministero della Sanità pubblica ha condannato l'attacco e lo ha definito un "inaccettabile atto di vandalismo" contro il sistema sanitario del paese. Il ministero ha quindi rivolto un appello alle autorità competenti perché adottino "le misure necessarie" a proteggere le strutture mediche e garantire a tutta la popolazione l'accesso alle cure. L'ospedale universitario di Port-au-Prince era già stato attaccato e saccheggiato in passato, e solo pochi mesi fa era tornato completamente operativo.

I precedenti sull’isola

Il 16 dicembre "Viv Ansamn" ha colpito un'altra istituzione sanitaria, incendiando l'ospedale di Bernard Mevs. I membri della coalizione criminale hanno dato fuoco al laboratorio e alla sala operatoria. "Il nostro ospedale è stato attaccato. Durante tutta la sua esistenza, abbiamo servito la popolazione senza pregiudizi e molte persone devono la propria vita a medici e infermieri che li hanno trattati con professionalità", riferisce lo staff dell’ospedale.

La richiesta di sicurezza

Di fronte alle persistenti minacce, i responsabili della struttura hanno lanciato un appello urgente alle autorità affinché contrastino l'azione dei criminali e proteggano la struttura medica. L'ospedale è specializzato in trattamenti delle patologie respiratorie e viene definito dalle autorità locali come una struttura essenziale.