Giubileo, un progetto per offrire informazioni sanitarie ai pellegrini giunti a Roma

Ideato da Medikea tv in occasione dell’Anno Santo, attraverso un sito web multilingue, fornisce notizie su rischi sanitari ed emergenze, guide pratiche, mappe interattive per trovare ospedali, farmacie e punti di assistenza e video di esperti che rispondono alle domande più comuni. Fruibile anche attraverso i sociali network, vuole mostrare come la tecnologia, la scienza e la comunicazione possano unirsi per creare un’esperienza salutare e inclusiva per tutti

Vatican News

Un innovativo progetto di comunicazione dedicato alla salute di pellegrini e turisti, per offrire a Roma un supporto concreto, informazioni utili e soluzioni a misura di ogni viaggiatore. Pensato da Medikea tv per garantire un Giubileo sicuro e inclusivo, considerando i milioni di pellegrini attesi a Roma durante l’anno, propone un sito web multilingue, in italiano e inglese, www.medikea.it, con sezioni dedicate a notizie su rischi sanitari ed emergenze, guide pratiche su cosa portare e come prepararsi all’esperienza giubilare, mappe interattive per trovare ospedali, farmacie e punti di assistenza nell’urbe, video con esperti che rispondono alle domande più comuni. Sul canale YouTube di Medikea tv è presente invece una playlist dal titolo “Giubileo in salute” che propone video educativi su prevenzione e cura durante il pellegrinaggio e interviste con clinici autorevoli delle varie specialità mediche.

Società scientifiche e associazioni a servizio dei pellegrini

Attraverso i social network, inoltre, arriveranno direttamente sui dispositivi mobili di milioni di pellegrini e operatori coinvolti, consigli preventivi, come vaccinazioni e norme igieniche per ridurre i rischi di malattie, guide per gestire condizioni croniche, come diabete o ipertensione, durante il pellegrinaggio, informazioni dedicate a persone con disabilità fisiche o esigenze specifiche. Il progetto garantisce la massima accuratezza delle informazioni diffuse, rendendo ogni consiglio affidabile perché basato su evidenze mediche grazie al patrocinio di società scientifiche e associazioni del terzo settore, tra cui Simit (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), SItI (Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica), Fofi (Federazione Ordini Farmacisti Italiani), Fadoi (Società scientifica di medicina interna), Sumai (Sindacato Unico Medici Ambulatoriali Italiani), Fism (Federazione delle Società medico-scientifiche italiane), Fondazione Longevitas e Greenaccord.

La tecnologia per un’esperienza inclusiva per tutti

In un comunicato, Medikea evidenzia che il Giubileo non è solo un evento spirituale, ma anche un’occasione per mostrare come la tecnologia, la scienza e la comunicazione possano unirsi per creare un’esperienza sicura, salutare e inclusiva per tutti. Da qui, per consentire di vivere il pellegrinaggio con serenità, l’idea di progetto pensato per il benessere della persona.