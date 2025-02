Summit di Parigi, l'Europa si riunisce per la pace in Ucraina

Il vertice dei leader europei ha lo scopo di riprendere l'iniziativa nella ricerca di una soluzione alla guerra in Ucraina. Intanto in Arabia Saudita prosegue il piano dei colloqui tra Mosca e Washington

Silvia Giovanrosa – Città del Vaticano

Il presidente Francese Emmanuel Macron ha convocato con un’urgenza un vertice europeo al quale parteciperanno i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca. Al tavolo anche la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. La riunione è prevista alle 16 di questo pomeriggio all'Eliseo. La scelta di riunire solo alcuni leader dell'Ue è giustificata dalla volontà di generare una risposta agile e veloce da presentare agli Stati Uniti, che avrebbero già chiesto all’Europa di specificare quale ruolo intende svolgere per la sicurezza di Kiev. l motivo dell’incontro, si legge dunque in una nota dell’Eliseo, è quello di avviare consultazioni tra i leader europei sulla situazione in Ucraina e sulle questioni di sicurezza in Europa. I lavori, viene spiegato, si potrebbero estendere a tutti i partner interessati alla pace e alla sicurezza in Europa.

A Riad i colloqui tra Mosca e Washington

Leggi Anche 15/02/2025 Il sostegno dell'Ue all'Ucraina: nessun negoziato con Mosca senza Kyiv Nel secondo giorno del summit sulla sicurezza in corso a Monaco il presidente ucraino reagisce alla linea dettata da Washington. Pieno sostegno a Kyiv dal presidente del Consiglio ...

E’ previsto per martedì l’incontro tra il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, l'inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Mike Waltz, ed i funzionari russi, per l’apertura dei negoziati di pace, dai quali al momento Ucraina ed Europa sono escluse. Secondo la testata russa Kommersant, i colloqui rappresentano i primi contatti ad alto livello tra funzionari russi e americani da anni. Rubio ha affermato ieri che le prossime settimane e i prossimi giorni determineranno se Putin "intende seriamente concludere la pace". A Riad verranno anche definiti i termini del primo colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin che potrebbe già aver luogo alla fine del mese mentre si cercherà di raggiungere un cessate il fuoco prima di Pasqua, obiettivo che l’Europa considera altamente improbabile.

La posizione dell’Ucraina

Il presidente ucraino, Vlodymir Zelensky, è giunto ieri negli Emirati Arabi dopo aver partecipato alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco in Germania. Zelensky non ha chiarito quale sia il suo programma di viaggio, tuttavia ha specificato che l’Ucraina è stata esclusa dai colloqui tra Usa e Russia a Riad. “È pericoloso parlare con i nemici prima di parlare con gli alleati”, ha dichiarato il presidente. “La posizione dell'Ucraina è chiara: serve un fronte comune tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa prima di qualsiasi negoziato con Putin", ha dichiarato un suo collaboratore. Da Washington è tuttavia arrivata la rassicurazione di voler coinvolgere entrambe le parti. Il piano prevederebbe un primo incontro bilaterale con la Russia, seguito da uno con l'Ucraina e infine colloqui congiunti.