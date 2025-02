Elezioni in Ecuador, tra Noboa e Gonzales sarà ballottaggio il 13 aprile

Dal voto di ieri, domenica 9 febbraio, il Paese del Sudamerica è uscito con il testa a testa tra i due principali contendenti, separati da meno di un punto percentuale. Tra due mesi gli elettori andranno di nuovo alle urne

Federico Azzaro – Città del Vaticano

È stato un risultato incerto quello emerso dalle urne dopo le presidenziali di ieri in Ecuador che ha visto il presidente uscente Daniel Noboa, conservatore del partito di destra e imprenditore, al 44,34% e l’avversaria Luisa Gonzalez, candidata progressista del Movimiento Revolución Ciudadana, ritenuta l’erede di Rafael Correa, al 43,81%. Il futuro politico del Paese si deciderà al ballottaggio di domenica 13 aprile. Nessuno dei sedici candidati ha ottenuto risultati così importanti, ad eccezione di Leonidas Iza, esponente della Conaie, ossia la maggiore organizzazione indigena del Paese, alla guida del partito Pachakutik, che ha superato il 5%, pronto a far valere i consensi ricevuti in vista del ballottaggio.

Il mandato di Noboa

Quello di Noboa, presidente dal novembre del 2023, secondo dichiarazioni affidate dallo studioso Damiano Scotton all’agenzia stampa Sir, è stato un mandato relativamente breve, noto soprattutto per l’ondata di violenza di circa un anno fa e la forte risposta, a colpi di stato d’emergenza, di Noboa stesso. Inoltre, sempre nel corso della sua presidenza, Noboa ha mostrato la propria vicinanza al leader salvadoregno Najib Bukele così come al neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, assistendo alla cerimonia di insediamento.

Altri due mesi di campagna elettorale

Non sono sfuggite alla comunità internazionale, alcune forzature durante la campagna elettorale, come la destituzione della vicepresidente María Verónica Abad, da tempo in rotta di collisione con Noboa, che avrebbe dovuto guidare ad interim il Paese nel periodo pre-elettorale, ma invece sostituita dal presidente, decisione poi giudicata anticostituzionale alla vigilia della chiusura della campagna elettorale che ora riprenderà per i prossimi due mesi.