Ucraina, il Consiglio di Sicurezza Onu approva la risoluzione Usa

Con dieci voti a favore su 15, con il sì di Mosca, Washington e Pechino, al Palazzo di Vetro è stato approvato il documento per porre fine rapidamente alla guerra in Ucraina, senza menzionare la Russia come aggressore, né citare l’integrità territoriale di Kiyv. Dopo l'incontro con Trump, Macron dichiara che "la tregua potrebbe essere raggiunta tra qualche settimana"

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Nel giorno del terzo anniversario del conflitto in Ucraina, al Consiglio di Sicurezza Onu viene approvata una breve risoluzione presentata dagli Stati Uniti sulla “rapida fine della guerra” cui hanno votato a favore 10 membri su 15, compresi, congiuntamente, Usa e Russia, mentre Francia e Regno Unito – i principali membri del Consiglio di Sicurezza – si sono astenuti come pure Slovenia, Grecia e Danimarca. “Si tratta di un passo verso la giusta direzione”, è stato il commento dell’ambasciatore russo Vassily Nebenzia, che ha posto il veto su alcuni emendamenti proposti dai membri europei.

Il voto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite

In mattinata, la stessa risoluzione su proposta statunitense, nel cui testo non veniva mai menzionata Mosca come invasore né la tutela dell’integrità territoriale dell’Ucraina, era stata respinta in sede di Assemblea generale dell’Onu. Il testo era stato poi emendato con chiarimenti sul ruolo della Russia e la presenza di violazioni internazionali, per essere infine approvato con 93 voti a favore, 8 contrari tra cui la Russia, e 73 astenuti tra cui gli Stati Uniti. L’Assemblea ha infine votato un’altra risoluzione sostenuta dall’Unione europea, che chiedeva l’immediato ritiro delle truppe russe dal suolo ucraino, approvata con 93 sì, contro 18 no e 65 astenuti.

La visita del presidente Macron a Washington

Intanto a Washington si è svolto un incontro tra i presidenti statunitense Trump e francese Macron, dal quale è emerso, come dichiarato alla stampa da Macron, che la tregua in Ucraina potrebbe essere raggiunta entro qualche settimana. A quel punto si aprirà un periodo per negoziare il futuro dei territori occupati, l’accordo sui minerali e le garanzie di sicurezza per Kyiv su cui insiste l’Europa, per evitare che Mosca violi gli accordi come già avvenuto con quelli del 2014. Macron ha anche ribadito che Francia e Regno Unito si sono offerte di “inviare truppe” in Ucraina “per mantenere la pace”.